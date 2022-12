Hiina kompartei leevendab protestide tõttu koroonapiiranguid

Hiina asepeaminister Sun Chunlan teatas kolmapäeval, et viirusevastane võitlus on jõudnud "uude etappi". Sun Chunlan ei maininud terminit "null-koroona poliitika". Varem väitsid võimud järjepidevalt, et riik peab jätkama karmi koroonapoliitikat.

Kompartei leevendas piiranguid Guangzhous, kus varem toimusid kokkupõrked protestijate ja politsei vahel. Võimud leevendasid piiranguid veel Shanghais ja Chongqingis.

Hiinas kiireneb siiski koroonaviiruse levik. Riigis registreeriti kolmapäeval ametlike andmete kohaselt 36 000 uut juhtu. Ametlike andmete teatel on riigis pandeemia tõttu surnud 5200 inimest.

Sel nädalal muutis tooni ka Hiina riigimeedia. Meedia teatel on koroonaviiruse omikroni variant vähem ohtlikum, kui teised viiruse variandid.

"Me ei peaks omikroni liiga palju kartma," teatas neljapäeval oma juhtkirjas Global Times.

Jaapani finantsfirma Nomura ökonomist Ting Lu ütles, et kompartei viimased sammud viidata sellele, et Hiina plaanib loobuda oma null-koroona poliitika strateegiast.