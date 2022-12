Elukalliduse kasv jõulukinkidest loobuma ei pane

Kuigi on tööpäeva lõuna, on kaubanduskeskuse parkla autodest pungil, sest jõuluostud on valdavalt veel pooleli.

Kauplusekülastaja Peteri sõnul on tänavu kinkide leidmine keeruline ja sel aastal plaanib kinkidele kulutada vähem raha.

"Enne uut aastat pole mul aega tavaliselt ostlemiseks, vahet pole kas poed on lahti või ei. Seekord tulime varem kingitusi ostma ja saime kõik vajaliku ühest kaubanduskeskusest. Hinnad meid ei takistanud," ütles poekülastaja Kirill.

"Meil on alati väga mõistlik olnud, me teeme ainult lastele kinke, täiskasvanutele ei tee," rääkis ostleja Anett.

Pere pisemate arvelt kokku ei hoita. Mänguasjapood XS kinnitab, et aastatagusega võrreldes on müük viiendiku võrra parem.

"Tegelikult on näha, et just jõulueelsel nädalal on väga palju viimase hetke ostlejaid, kes teevad enda viimased ostud ja on seda aktiivsust väga hästi märgata. Meie ei ole täheldanud, et inimesed hoiaksid laste pealt kokku. Just ikkagi valitakse hitt-tooteid, mida rohkem reklaamitakse," rääkis XS Mänguasjad turundusjuht Jana Väli.

Tehnikakauplus Euronics tõdeb samas, et kui aasta esimeses pooles tarbiti julgelt, siis viimane kvartal tuleb tagasihoidlikum.

"Meile on detsember alati olnud hästi tugev kuu ja selline kuu, mida me kõik ootame ja oleme valmistunud selleks. Kliendid rohkem kaaluvad oma ostuotsust ja rohkem vaatavad, käivad enne valimas ja loomulikult nad otsivad head hinda küll mitte just odavat toodet, aga head toodet soodsas pakkumises," ütles Euronicsi jaekaubanduse juht Kaidi Kelt.

Kuigi kauplustes on inimesi omajagu, on nii mitmedki jõulukingid ära ostetud juba novembris.

"Külastuste põhjal võib küll öelda, et jõulud hoolimata olukorrast ära ei jää ja inimesed on aktiivselt oma jõuluoste tegemas. Võib-olla üks huvitav märk sel aastal oli see, et kindlasti palju kinke osteti ära juba Black Friday kampaania ajal, kus võrreldes varasemaga oli ostjaid rohkem," rääkis Rocca al Mare keskuse juht Kristjan Maaroos.

Maaroosi sõnul hoiab tarbija kokku meelelahutuse ja väljas söömise pealt, ent kingitused tegemata ei jää.