Eelnõu hüvitaks presidendi abikaasa kulud ka üksi välislähetustes käies

Eelnõu seletuskirjas põhjendatakse muudatust sellega, et presidendi abikaasa tegevusvaldkonnas on ettevõtmisi ka väljaspool Eesti Vabariiki ja ajal,

mida ei saa presidendi lähetustega ühitada.

Ettepaneku määruse muutmiseks esitas presidendi kantselei justiitsministeeriumile saadetud kirjas, milles märgitakse, et ajalooliselt on presidendi abikaasa heategevusliku tegevuse, patroneeritavate ürituste ja ettevõtmistega piiriülene tegevus toimunud valdavalt koos presidendiga lähetustes olles, kuid on olnud olukordi, kus seda teha ei saa.

"Kuigi selliseid olukordi ei esine tihti, võib pidada otstarbekaks "Vabariigi Presidendi lähetuskulude hüvitamise korda" vastavalt täpsustada, et see annaks aluse presidendi abikaasal korraldada oma valitud tegevusvaldkonnas piiriülest suhtlemist vajadus- ja mitte võimaluspõhiselt ning presidendi kantselei saaks selliseid lähetusi korrektselt ja nõuetekohaselt vormistada," selgitatakse eelnõu seletuskirjas.

Määruse rakendamisega kaasnevad kulud juhul, kui presidendi abikaasale hüvitatakse lähetusega seonduvaid kulusid olukorras, kui ta viibib lähetuses ilma presidendita. Presidendi abikaasa lähetuskulude hüvitamiseks ja päevaraha maksmiseks vajalikud rahalised vahendid presidendi kantselei eelarves.