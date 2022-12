Valitsus plaanib Liivi tuuleprojekti Eesti Energiast eraldada

Valitsus plaanib eraldada Liivi lahe tuuleprojekti Eesti Energiast, et see tulevikus Enefit Greeni omandusse viia.

Rahandusministeerium on esitanud valitsuse istungile eelnõu volituste saamiseks Eesti Energia jagunemise heakskiitmiseks. Rahandusminister Annely Akkermann ütles, et asi puudutab just Liivilahe tuuleparki.

Akkermanni sõnul on kavas Liivi lahe tuulepargiga seotud asjad Eesti Energiast eraldada selleks, et need saaks viia börsil noteeritud Enefit Greeni, mis tegeleb taastuvenergeetikaga.

Rahandusministeerium hindab, et kui kõik läheb plaanipäraselt, jõustuvad muudatused uuel aastal.

Liivi lahe meretuulepargi arendusprojekt on kõige kaugemale jõudnud avamere tuuleparkide arendusprojekt Balti riikides. Projekt on eelarenduse etapis olnud Eesti Energia omanduses, ent arendustegevus on tänaseks eelarenduse faasist väljunud.

Praegu tehakse mahukaid keskkonna- ja tehnoloogiauuringuid, mistõttu on rahandusministeeriumi hinnangul otstarbekas tõsta Liivi lahe projektiga seotud varad ja õigused eraldiseisvasse juriidilisse kehasse. Sarnane jagunemine toimus ka 2020. aastal Tootsi tuulepargi projekti puhul.

Järgmised olulisemad tegevused on keskkonnamõju hindamine ja uuringute läbiviimine aastatel 2021-2024 ning riigi eriplaneering võrguühenduse rajamiseks aastatel 2022-2026.

Planeeritud Liivi meretuulepargi võimsus jääb vahemikku üks kuni kaks gigavatti. Valmides võiks park toota aastas kuni kaheksa teravatt-tundi elektrit.