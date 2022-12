Riik toetab elektriautode ostu kuni 5000 euroga

Uues elektri- ja vesinikuautode toetusvoorus maksab riik nullheitega sõiduki ostjale kinni kuni 5000 eurot auto hinnast, lisaks saab ka kuni 1200 eurot toetust elektrilise kastiratta ostmiseks. Kokku on meetme maht üheksa miljonit eurot hinnanguliselt kuni 2000 sõiduki ostmiseks.

Keskkonnaministeerium on viimaks valmis saanud nullheitega sõidukite ostutoetuse eelnõu. Kui veel mõni kuu tagasi oli lahtine, mil määral sõidukite ostmist toetada, siis praegu on ministeerium eraisikutele toetuse ülemmäärana pannud paika 5000 eurot ja ettevõttele 4000 eurot.

Samuti on soetatavale sõidukitele määratud maksimumhind: sõiduauto puhul 60 000 eurot ja kaubaauto puhul 80 000 eurot, nii et näiteks Porche Taycan, mille hinnad algavad käibemaksuta 73 359 euro juurest, toetust ei saaks. Üks ettevõtja võib taotleda toetust kuni 15 sõiduki ostmiseks ja füüsiline isik ühe sõiduki ostmiseks.

Kui 15 sõiduki piirangut ei seataks, siis hindab keskkonnaministeerium, et mõned ettevõtjad võivad võtta suure osa toetusest ja jääks täitmata toetuse andmise üks eesmärkidest, nimelt elektrisõidukite kasutuselevõtu populariseerimine.

Kui varem võis toetuse eest osta vaid elektriautosid, siis uue meetmega on toetatud sõidukite ring laiem. Esmalt on võimalik toetust saada ka vesinikul töötavate autode ostmiseks. Kuigi Eestis on reaalselt võimalik vesinikul sõitvat autot osta, siis pakutava Toyota Mira hind jääks 70 900 euro juures meetme piirist üle. Lisaks tuleks seda tankimas käia Läti pealinnas Riias.

Lisaks on uues meetmes ette nähtud ka kastiga elektrirataste toetus. Toetust antakse kuni 50 protsendi ulatuses ratta hinnast, eraisikule kuni 1200 eurot ja ettevõtjale kuni 1000 eurot. Ettevõtja võib sarnaselt autodele saada toetust kuni 15 elektrilise kastiratta ostmiseks. Eraisik võib saada toetust ühe kastiratta ostmiseks, seda lisaks ühe elektrisõiduki ostmise toetusele.

Et toetusele kvalifitseeruda, peab sõiduk olema ostetud peale määruse jõustumist ja kontrollitud ettevõtjatelt ehk autode puhul Autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti Liidu tunnustatud automüüjate nimekirjas olevatelt ettevõtetelt; automüüjalt, kellega transpordiamet on sõlminud halduslepingu või autotootja ametlikult esindajalt.

Erinevalt eelmisest toetusmeetmest ei ole enam toetuse saajal kohustust läbida minimaalne kilometraaž ja sõiduk kindlustada. Samuti ei nõuta GPS-seadme paigaldamist või registerpandi seadmist.

Keskkonnaministeerium plaanib nullheitega sõidukite ostmist toetada üheksa miljoni euro ulatuses. Selle sees on keskkonnainvesteeringute keskuse meetme rakendamise tasu umbes kaks protsenti vahendatavalt summalt. Arvestuslikult plaanib riik meetmest toetada vähemalt 2346 sõiduki soetamist.

Keskkonnaministeerium on oma määruse eelnõu praegu välja saatnud erinevatele huvipooltele tutvumiseks. Määruse jõustudes on võimalik sõidukite soetamiseks ettenähtud toetusi välja maksta kuni 2033. aasta augustini.