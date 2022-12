Taliban keelas tüdrukutele Afganistanis ka alghariduse omandamise

Taliban keelustas kolmapäeval tüdrukutele Afganistanis algkoolis käimise. Koos keeluga omandada haridust ka teistel haridustasemetel on tegu sisuliselt täieliku hariduskeeluga Afganistani tüdrukutele ja naistele, vahendas The Wall Street Journal.

Talibani esindajad teatasid oma otsusest kolmapäeval erakoolide direktoritele, usujuhtidele ja kogukonna esindajatele. Taliban otsustas keelustada ka naissoost õpetajatel töötamise koolides. Sedasi kadus üks viimaseid ameteid, mis Talibani võimul oleku ajal oli naistele Afganistanis veel karjäärina võimalik.

Kohtumisel olnud isikute sõnul olevat Talibani esindajad väitnud, et hariduse omandamise keeld on ajutine. Sama väideti ka 1990ndatel, kui Taliban oli riigis võimul, kuid keeldu tollal ei tühistatud, rõhutas The Wall Street Journal.

Mošeede külastamine ja ususeminaridel osalemine keelustati naistele riigis samuti ära.

Taliban keelas varem naistel keskhariduse omandamise väites võimule tulles, et naised saavad naasta keskkoolidesse, kui tingimused riigis muutuvad. Taliban ei täpsustanud kunagi milliseid tingimusi nad mõtlesid ning naised pole riigis saanud sestsaadik keskharidust omandada.

The Wall Street Journal toob esile, et naiste hariduskeeld on tekitanud sisemisi pingeid Talibani juhtkonnas. Talibani vana kaardivägi toetab naiste hariduskeeldu, samas nooremad juhtkonna liikmed on keelule vastu ning tahavad, et ka naised saaks riigis hariduse.

Taliban tuli Afganistanis taas võimule eelmise aasta augustis kui USA ja liitlasvägede üksused riigist lahkusid.

Talibani otsus piirata riigis naiste hariduse omandamist on olnud üks põhilisi põhjuseid, miks Ameerika Ühendriigid on keeldunud tunnustamast Talibani Afganistani seadusliku valitsusena.