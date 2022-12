Eksperdid: USA näitab Kremlile, et on valmis Ukrainat kaua toetama

Sõda Ukrainas on takerdunud külma ilma ootuses. Ukraina presidendi visiit Valgesse Majja näitab Washingtoni soovi saata sõnumit Kremlile, et Ukrainat ollakse valmis pikka aega toetama, ütlesid julgeoleku eksperdid.

Ukraina ja Venemaa juhid on diplomaatilistel rännakutel. President Putin käis esmaspäeval Valgevene president Lukašenko juures ja Ukraina president Zelenski kohtus Washingtonis president Bideniga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Taas on üleval küsimused, kas Valgevene liitub sõtta ja kas USA annab Ukrainale sõjalist abi.

1,8 miljardi dollari suuruse abi raames lubas USA Ukrainale Patriot õhutõrjerakette. See on tähelepanuväärne, sest USA on neid süsteeme seni andnud ainult NATO liikmetele.

"See Patriotide lugu tahetakse mängida suuremaks seostuvalt mingi muu Ukrainaga seostuva abiga ja USA tahab anda selge sõnumi, et nad on valmis Ukrainat toetama ka pikaajalises sõjas - nii kaua kui vaja on ja Ukraina saaks selle tulemuse, mida tal vaja on," ütles julgeolekuekspert Rainer Saks.



Riigikogu EKRE fraktsiooni liige kolonelleitnant reservis Leo Kunnas ütles, et selleks, et Ukraina saaks kaotatud territoorium tagasi võita, on vaja saada väga palju rohkem ressurssi. "Nii relvi, aga ka raha. Sest Ukraina puhas rahavajadus eelarvedefitsiidi täitmiseks on järgmisel aastal suurusklassis 100 miljardit eurot," rääkis Kunnas.

Putin jätab tänavu ära olulised aastalõpupöördumised venelastele. Rainer Saks ütles, et Putin on hädas poliitiliste eesmärkide selgitamisega.

"Ta lubas ju lühiajalist erioperatsiooni. Ta ütles ju alguses, et mobilisatsiooni ei tule. Nüüd on näha, et sellest kõigest ei piisa. Ta jättis ära selle suure ürituse, mis oleks kujunenud selle sõja seletamiseks väga pikas telesaates. Ta üritab niimoodi tilkhaaval muuta seda narratiivi, mis siiamaani on olnud," lausus Rainer Saks.



Venemaa on detsembris ehitanud kindlustusi rindejoone ulatuses, kaasaarvatud lõikudes, kus ta ründab. Oktoobrist alates on toimunud seitse tiibraketi- ja droonilöökide lainet pluss eraldi löögid Odessale, ütles Leo Kunnas. Oht Ukrainat talveks külma ja pimedasse jätta pole kadunud, kuid seni pole Venemaal see õnnestunud.

"Neid lööke ei suudeta anda järjestikuliselt. Uue löögi ette valmistamine võtab nädala-kaks. Selle aja jooksul on Ukraina alati suutnud elektrivõrku niipalju korrastada, et võrk tervikuna püsib püsti," rääkis Kunnas.

Leo Kunnas iseloomustas olukorda sõnadega - idarindel muutusteta. Sõda Ukrainas tammub poris ja ootab tanki-ilma.