Martin Helme: presidendil ei ole vetoõigust poliitilisel kaalutlusel

Eestis oli ainult üks partei, mis sõdis küünte ja hammastega peretoetuste suurendamise ja paljulapseliste perede toetamise vastu: Reformierakond. See partei asus lausa valitsuses olles tegema seaduseelnõule obstruktsiooni ning lõpuks saatis laiali enda juhitud valitsuse, et seadust ära hoida.

President Alar Karis jättis nüüd seaduse välja kuulutamata, põhjendused on pehmelt öeldes kamarajura. See üks lause, mille kohta ta väidab, et seadus pole üheselt mõistetav ning on selle tõttu normitehniline praak on ikka piinlik põhjenduse otsimine.

"Karis põhjendas oma vetot aga justnimelt poliitiliselt ning otsis siis juurde absoluutselt vett mitte pidava jutu paragrahvi mitmetimõistetavusest."

Ühtlasi on tegemist oma volituste jõhkra ületamisega, sest presidendil ei ole seaduste üle vetoõigust poliitilisel kaalutlusel, vaid rangelt juhul, kui seadus on vastuolus põhiseadusega. Karis põhjendas oma vetot aga justnimelt poliitiliselt ning otsis siis juurde absoluutselt vett mitte pidava jutu paragrahvi mitmetimõistetavusest, mis olevatki justkui põhiseaduse riive.

Olen teist koosseisu riigikogu liige ja võin kinnitada, et me võtame pidevalt vastu seaduseid, milles on lehekülgede kaupa lauseid, millest ükski normaalne inimene aru ei saa ja mida iga hea jurist suudab veenvalt seitsmes eri tõlgenduses esitleda.

Jutud põhiseaduse kaitsmisest on avalikkusele puru silma ajamine ka selle tõttu, et Karis on korduvalt välja kuulutanud seaduseid, millel on päriselt selge vastuolu põhiseadusega, aga mis on talle ideoloogiliselt sobinud. Näiteks välismaalaste seadus, mille ta ühel korral jättis välja kuulutamata, teisel korral aga ikkagi välja kuulutas, kuigi sisu polnud muutunud.

Jättes nüüd lastetoetusi suurendava ja suurperesid toetava seaduse välja kuulutamata, näitab Karis, et ta ongi konkreetselt Reformierakonna president ja Kaja Kallas saab tema kaudu jätkata oma püha võitlust laste, lasterikaste perede ja eestlaste iibe vastu. Mäng on muide eriti küüniline: reformierakondlased saavad teha nägu, et nemad ei ole milleski süüdi.

Kui nüüd riigikogu selle muutmata kujul vastu võtab, siis suure tõenäosusega lükkab Karis selle riigikohtusse, mis teeb otsuse alles teisel poolel valimisi. Igal juhul ei hakka lastega pered jaanuarist suuremaid toetusi saama, Reformierakond on oma tahtmise saanud ja Isamaa ühest oma suurest valimistrumbist ilma jäänud.

Juhul, kui Reformierakond moodustab järgmise valitsuse, ei ole nad mingil juhul nõus lastetoetusi järgmises koalitsioonis toetama ning ongi asja edukalt nurjanud. Seega tuleb hoolitseda, et Reformierakond ei teeks järgmist valitsust.

Kommentaar põhineb Martin Helme sotsiaalmeediapostitusel.