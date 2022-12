Põhiseaduskomisjon soovitas riigikogul asuda perehüvitiste seadust muutma

Sellise sotsiaalkomisjoni esimehe Eduard Odinetsi (SDE) ettepanekuga nõustusid kõik komisjoni liikmed.

EKRE liikmest komisjoni aseesimees Jaak Valge ütles, et ka EKRE toetab seaduse muudatustele avamist selleks, et vältida seaduse venima jäämist.

Enne oli presidendi õigusnõunik Hent Kalmo öelnud, et kui seadus uuesti muutmata kujul vastu võetakse, peaks president minema seadusega riigikohtusse.

Kalmo ütles veel, et presidendi pädevus seaduseid tagasi lükata on laiem kui teha seda vaid siis kui seadus on vastuolus põhiseadusega. Ta ütles, et presidendil on pädevus teha seda ka seaduse pidurdamise eesmärgil.

Reformierakondlasest põhiseaduskomisjoni liige Mart Võrklaev ütles, et lahendus võiks olla vaidlusaluse lause - "eeldatakse, et lasterikka pere toetust arvatakse elatise väljavõtmisel ainult juhul kui seda makstakse ühiste laste eest." - välja võtmine. Sellega olid nõus ka EKRE esindajad Paul Puustusmaa ja Jaak Valge.

Komisjon ei pääsenud poliitilisest kemplusest

Põhiseaduskomisjon ei suutnud kokku leppida komisjonipoolses ettekandjas homsel riigikogu täiskogu erakorralisel istungil. Eduard Odinets ettekandjaks ennast. Sellega ei olnud aga nõus keskerakondlane Tõnis Mölder ning Jaak Valge ja Paul Puustusmaa. Nii Mölder kui ka Puustusmaa pakkusid välja Jaak Valge.

Kuna esialgsel hääletusel jagunesid hääled võrdselt, tõid Odinetsi pooldajad pärast vaheaega saali reformierakondlase Timo Suslovi, kes andis neljanda poolthääle Odinetsi poolt ning komisjoni ettekandjaks valiti Odinets.

Mart Võrklaeva sõnul nägi Tõnis Mölder võimalust tekitada segadust ja noppida poliitiline punkt. Mölder tunnistas, et eesmärk oli valida ettekandjaks opositsiooni esindaja, sest tema hinnangul ei väljendanud Odinets kogu komisjoni seisukohti.