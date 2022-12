Karilaid: riigikogu jõuab enne aastavahetust veel seadust muuta

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles, et kui riigikogu neljapäeval presidendi poolt välja kuulutamata jäetud perehüvitiste seaduse 28. detsembril muudetud kujul vastu võtab, siis saab see uuest aastast kehtima hakata.

"Presidendi põhiline etteheide oli see, et mõni õigusnorm oli ebaselge. Eks me paneme pead kokku ja mõtleme, kuidas me seda täpsemaks sõnastame," ütles Karilaid.

"Seadusandja peab presidendi poolt vaidlustatud sätte kriitilise pilguga üle vaatama ning seaduse sõnastust korrigeerima, kui peaks olema võimalik sätte tegelikku sisu ja mõtet paremini ning normiadressaadi jaoks selgemalt edasi anda," lisas ta.

President Alar Karis jättis välja kuulutamata riigikogus 7. detsembril vastu võetud perehüvitiste seaduse, kuna see sisaldab tema hinnangul normitehnilist praaki, mis on vastuolus põhiseadusega.

Presidendi sõnul peab riigikogu seadust uuesti arutama ja viima selle kooskõlla põhiseadusega.