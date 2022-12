Toila ristmik Tallinna-Narva maanteel sai lõpuks valgustuse

Toila ristmikule paigaldatud kümne valgusti ühendamine elektrivõrguga läks transpordiametile tavalisest lahendusest mitu korda kallimaks, sest läheduses sobivat alajaama polnud ning oli vaja ehitada uus liitumiskoht

Transpordiameti ida üksuse juhataja Anti Palmi rääkis ERR-ile, et tegu on kui mitte kõige kallima maanteevalgustuse liitumisega, siis kindlasti ühega kallimatest. "Tavalised valgustused, mis on asulate lähedal, lähevad maksma mõni tuhat eurot. Natuke eemal asustustest on jäänud summad 17 000 ja 27 000 euro vahele. 207 000 eurot on meile väga harukordne summa. "

Liiklustiheduse statistikale tuginedes muudeti ristmik laiemaks neile Toilasse pöörajatele, kes tulevad Tallinna poolt. Samas tehti tee kitsamaks Narva poolt tulles parempööret tegijatele.

Aastane kasutuskogemus on toonud ümbertegemise kohta nii positiivset kui ka negatiivset tagasisidet.

"Vasakpööre Jõhvi ja Tallinna poolt tulijatele on muutunud turvalisemaks ehk need pidurdamised on liiklejatele palju mugavamad ja on ohutum oodata oma vasakpööret. Aga jah, parempööre Narva poolt, mida küll on oluliselt vähem, on liiklejale pigem ehmatav või harjumatu, aga ma usun, et summaarselt on inimestele olukord palju parem," rääkis Palmi.

Esialgu pidi Toila ristmiku rekonstrueerimine olema ajutine lahendus ning ristmikule kavatseti uus nägu anda Jõhvi-Toila lõigu neljarajaliseks ehitamise käigus. See plaan on aga rahapuudusel määramata ajaks edasi lükatud.