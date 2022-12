Kotov: gaasi hind jääb talvel umbes 100 euro juurde

Maagaasi turuhind langes täna ligi 80 eurole megavatt-tunnist ehk sõjaeelsele tasemele veebruarikuus. Kui varem ennustasid analüütikud, et gaasi tarbijatele kujuneb talv kõrgete hindade tõttu raskeks, siis praegu prognoositakse, et gaasi hind jääbki umbes 100 euro tasemele megavatt-tunnist.

Kui maagaasi börsihind püsis novembris 130 euro lähedal megavatt-tunnist, siis detsembris on see kogu aeg langenud ja jõudis 80 euroni megavatt-tunnist. Viimati oli gaasi hind nii madalal enne sõja algust veebruarikuus.

Suures gaasipuuduse hirmus on varutud Euroopa hoidlatesse piisavalt maagaasi. Valitseva sooja ilma ja kokkuhoiu tõttu tühjenevad mahutid aeglasemalt.

"See on vähendanud ka nõudlust ja vastavalt sellele reageerib ka gaasi hind," ütles Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov.

Kui augustis tõusis gaasi hind 350 euroni, eeldasid analüütikud, et hind jääbki kõrgele tasemele ja saabuv talv tuleb gaasitarbijatele raske. Nüüd ülikõrgeid gaasihindu enam ei eeldatata.

"Varud on oluliselt suuremad kui tavapäraselt sellel ajal on olnud. Ehk kui gaasitarbimine suureneb, siis eelkõige tähendab see mahutitest võtmist, midagi ostetaks juurde ka LNG näol. Võiks eeldada, et sellist järsku kallinemist ei ole. 300 või 350 eurot megavatt-tunni eest – seda pigem ei prognoosiks. Võib-olla 100 eurot või natuke rohkem, umbes nii ta võib olla," rääkis Kotov.

Kõrgete gaasihindade leevendamiseks lõi valitsus hüvitise, millega kompenseerib kodutarbijale 80 protsenti kuu gaasihinna sellest osast, mis ületab käibemaksuta 80 eurot megavatt-tunnist. Nüüd on turuhind langenud selle hüvitise piirmäärani.

"Kui selleks talveks energiahüvitisi kokku lepiti, siis arusaadavalt hüvitise mõte ongi kaitsta tarbijat hinnatippude eest. Nii et kaugkütte, gaasi ja elektri puhul need hüvitamise reeglid pandi paika juba pikalt ette, et kõigil oleks kindlus, et kui nüüd oktoobris algab kütteperiood, siis millises mahus kõrge hinna puhul riik appi tuleb. /.../ Nii oktoobris kui ka novembris maksti gaasi hüvitist välja umbes viie miljoni euro ulatuses," rääkis majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.

Kotovi sõnul jõuab alanenud turuhind tarbijateni alles veebruarikuus, sest ettevõte peab uuest tarbijahinnast teatama kuu ette.

"Jaanuari ostu alus on täpselt sama nagu detsember, hinnatase on sama. Jaanuari hinnad pigem ei muutu. Kui, siis kuu lõpus ülevaatamist. Aga me eeldame, et veebruari hindasid me kindlasti alandame, juhul kui see hinnatase praegu jääb selliseks," ütles Kotov.