Eesti Gaas põhjendab hinnalangusega viivitamist pika lõtkuga

Ehkki gaasi hind Hollandi gaasibörsil TTF langes teisipäeval 80 euroni megavatt-tunnist, maksab gaas Eesti klientidele jaanuaris sama palju nagu detsembris. Eesti Gaasi juhatuse esimehe Margus Kaasiku sõnul on põhjuseks see, et ettevõte ostab gaasi mitte TTF-i hinnaga, vaid peamiselt kuu-ette-indeksi alusel.

Gaasi hind börsil kerkis tänavu suve lõpus üle 300 euro megavatt-tunnist. Sügise edenedes hakkas see langema, kuid oli veel 7. detsembril 149 eurot. Pärast seda on hind järjest allapoole liikunud ning jõudis teisipäeva hommikuks 80 euroni megavatt-tunnist.

Eesti tarbijateni niisugune hind siiski kohe uuel aastal ei jõua.

"Praegu on meie enda plaan, et tahaksime panna madalamad hinnad alates veebruarist," rääkis Margus Kaasik Vikerraadio aastalõpusaates. "Meie ostame gaasi valdavalt kuu-ette-indeksiga ehk front month index'iga. See indeks on detsembris ja jaanuaris enamvähem sama, jaanuaris võib-olla isegi grammike kõrgem kui detsembris. Langus jõudis spot-turule mõned päevad tagasi, kuuindeksisse jõuab veebruarikuuks."

Kaasik lisas, et detsembri esimeses pooles olid hinnad palju kõrgemad, 130-140 eurog megavatt-tund ning seda mõju tänane hind päris ära ei suuda nullida.

Küsimusele, miks gaasi börsihinna tõus jõuab kohalikesse hindadesse kiiresti, kuid langus suure viivitusega, vastas Eesti Gaasi juht, et kuisel lõtkul on selles oma roll.

"Kui aga meenutada augustit ja septembrit, siis nii ta tegelikult ka oli, küll vastupidi: näiteks septembris ei pannud me nii kõrget hinda või ei osanud nii kõrget hinda ette näha, kui ta tegelikult tuli. Kuna peame kuu ette hinna ütlema, võib juhtuda, et ütleme kogemata natuke suurema, sest see hakkab tegelikult langema järgmise kuu jooksul, või juhtub ka vastupidi, et ütleme madalama ja klient saab selle võrra võitu," lausus ta. "Oleme üle pikema aja vaadanud, et mõnel kuul on üht- ja mõnel kuul teistpidi."

Rääkides varudest, ütles Kaasik, et LNG-na ostab Eesti Gaas gaasi reeglina tarnekuu indeksiga. Tehing võidakse teha mitu kuud varem, aga kui last näiteks jaanuaris sisse tuleb, siis kasutatakse ostmisel jaanuari indeksit.

"See on nüüd üks moment, kus väga olulist hinnariski meile ei ole, sest ta on ka turuhinda indekseeritud. Teine nüanss on see, et kui me gaasi mahutisse paneme eelolevaks mitmeks kuuks, siis reeglina me teeme enda jaoks need riskimaandamistehingud ära, et need aitaksid meid tulevikukuudel turuhinnas hoida," selgitas ta ja lisas, et vastasel juhul võtaks gaasiettevõte väga suuri riske.

Jaanuaris maksab gaas seega praeguse teadmise kohaselt 1,75 eurot kuupmeetrist nagu detsembriski, kuid milliseks kujuneb hind veebruaris, otsustatakse käesoleval nädalal.

Kaasik kinnitas, et veebruari hind tuleb kõigi eelduste kohaselt märksa madalam, aga kui madal, selgub paari päeva jooksul.

Hinnalanguse põhjuseks on soe ilm ja väike tarbimine

Gaasi börsihinna languse põhjuseid on Kaasiku sõnul mitu: peamine, et ootused gaasi puudujäägiks on praktiliselt ära kukkunud, sest kõrge hind on gaasitarbimist oodatust rohkemgi vähendanud ja teine, et ka viimased ilmaprognoosid ennustavad Euroopale pigem pehmemat talve.

Eesti Gaasi juht tõi välja, et viimastel päevadel, jõulude ajal pandi Euroopas gaasimahutitesse gaasi sisse, mitte ei võetud sealt välja ja see on detsembri lõpu kohta üsna harvaesinev olukord.

"See näitab, et gaasi on piisavalt ja seetõttu hind langeb, mitte ei tõuse," selgitas ta.

Samas ei ole gaasi hind Kaasiku hinnangul normaliseerunud ja jääb ka alla 100 euro juures megavatt-tunni eest ikkagi kalliks. Samas on möödas hirm, et praegusel talvel gaasivarudest ei piisa.

"Siis hakkasid tekkima mured, et kas järgmisele talvele saab piisavalt hästi vastu minna, kas saab mahutid täis, aga kui talv tuleb pehmemapoolne, jäävad mahutid juba selle talve lõpuks pooltäis ja nende päris täis panemine ei saa keeruline olema," nentis ta.