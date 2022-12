Gaasi börsihind tegi sooja ilma tõttu pika liu

Gaasi hind börsil on läinud märksa odavamaks ning Eesti Gaasi juhatuse esimehe Margus Kaasiku sõnul on põhjuseks soojenenud ilm ja ka lähitulevikuks prognoositavad kasinad külmakraadid. Eesti tarbijateni tõotab hinnalangus jõuda veebruaris.

Hollandi gaasibörsil TTF oli gaasi megavatt-tunni hind veel nädala eest 130 eurot, kuid praeguseks on see langenud 100 euroni.

Kaasik ütles ERR-ile, et valdavalt on hind langenud seepärast, et ilm on soojemaks läinud ning prognoos näitab ka lähemateks päevadeks ja nädalateks soojemat ilma.

"See tundub olevat põhimuutuja, mis seda olukorda põhjustab. Täna on seis selline, et Euroopa gaasimahutite täituvusest sõltub hästi palju ka järgmise talve suhtes ja kui ennustatakse sooja talve, on mahutid rohkem täis ning see annab hinnale langusruumi," tõdes ta. "Seda on turu pealt üsna hästi näha, et kui mõned nädalad tagasi läksid ilmaprognoosid külmemaks, siis tõusid hinnad 130 ja rohkema peale. Nüüd jälle on prognoosid muutunud ja hind tuleb alla."

Esmaspäeval sõlmitud Euroopa Liidu gaasi hinnalae kokkulepe Kaasiku sõnul praeguse hinnalangusega seotud ei ole.

"Langus algas varem, kui lagi sai kehtestatud ja see lagi on ju 180 eurot, oleme sellest täna väga palju madalamal," lausus Eesti Gaasi juht.

Kui kauaks hind langusesse jääb, sõltub tema sõnul otseselt ilmast: gaasi hind on alati sellest sõltunud, kuid kuna varem olid hinna absoluutnumbrid väiksemad, paistis see vähem välja. Ees on veel jaanuar, veebruar ja märts, kuid konsensus on pigem selline, et talv tuleb pehmemapoolne ja see avaldab hinnalangusele positiivset mõju.

Kaasik märkis, et üldise turuprognoosi kohaselt ei ole tänavuse talvega probleeme: gaasilaod on täis ja LNG-d voolab peale. Järgmisel talvel hakkamasaamist mõjutab aga väga palju see, kas mahutid saavad kevadeks tühjaks või jäävad pigem keskmisest rohkem täis. See aga tuleneb üheselt ilmast ning kui ilmaprognoos läheb pehmemaks, jääb ka gaasi kevadeks rohkem järele ning see rahustab turgu kõvasti.

Kaasiku kinnitusel jõuab gaasi hinna langus ka Eesti inimeste rahakotti. Ta märkis, et indeks, mille alusel Eesti Gaas gaasi sisse ostab, praegu nii madalale nagu TTF-il jaanuari jaoks veel ei lange, jaanuari keskosa hinnad on enamasti veel kõrgemapoolsed.

Eesti Gaas vaatab iga kuu lõpus üle, milline hind kehtib ülejärgmises kuus. Kui detsembri lõpus olukord püsib ja hinnatase jääb püsima 100 euro juures või langeb veelgi, peaks see Kaasiku kinnitusel andma võimaluse veebruari hinda langetada. Konkreetsetest numbritest on tema sõnul aga praegu vara rääkida, sest ees on rahulik jõuluaeg, mis võib turule veel positiivset mõju avaldada.

"Igal juhul oleme lootusrikkad," ütles ta.

Detsembris pakkus Eesti Gaas koduklientidele paindlikus paketis gaasi hinnaga 1,75 eurot kuupmeetrist. Novembris maksis gaasikuupmeeter samas paketis 2,85 eurot.