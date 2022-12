Saarlased saatsid Ukrainasse viis postiautot

Enne kui viis tulevast Ukraina postiautot treilerile sõideti, pandi need ka kõikvõimalikku kraami täis, mida sõjas olevas riigis vaja läheb. Kõik kaaluti täpselt üle ja kinnitati Saaremaa valla pitsatiga.

Kogu saarlaste abisaadetise väärtus on 30 000 eurot, mis kuu ajaga saadud erinevate annetustega sadadelt saarlastelt ja Saaremaa ettevõtetelt.

"On näha, et autod on tahapoole kaldu. Me oleme pannud siia päris raskeid asju kaasa. Näiteks akusid, näiteks LED-pirne, näiteks sooja aluspesu ja erinevaid radiaatoreid," selgitas Izjumi toetajate eestvedaja Saaremaal Jaanika Tiitson.

Need autod hakkavad juba umbes nädala pärast posti laiali vedama Izjumi piirkonnas. PostEurop operatsioonide juhi Maire Lodja sõnul oodatakse Ukrainas postiautosid ammu.

Tegelikult on ühes autos ka eriline saadetis, kingitus saarlastelt Ukraina presidendile.

"Ja ma arvan, et Ukraina posti jaoks ei ole see mingi probleem kätte toimetada. Kõik see, millega nad on viimased kümme kuud pidanud rinda pistma, see on ikka kordades hullem. Ja nad on ikka väga palju pandud olukordadesse, mida keegi ei osanud ette kujutada ega tahta. Nii et presidendile paki viimine ei peaks olema keeruline nende jaoks," rääkis Maire Lodi.

Autode teele saatmise juures tekkis ka väike elevusmoment, kui juba märtsist alates Saaremaal elavad ukrainlannad märkasid äkki Kuressaares Ukraina riigi postiautosid.

"Me nägime Ukraina posti kirjadega autosid. Rõõmustasime ja otsustasime uurida, kas tõesti meie Ukraina postil hakkab siin olema oma esindus," rääkis Ukraina sõjapõgenik Natalja.

Autojuht Aivo on Ukrainasse vedanud kokku juba ligi 400 autot. "Kes reaalselt käivad vastu võtmas, see on juba teine tase. Ma ütlen, et kalli-kalli ja pisar on silmas. Iga asi, mis siin autos seeski on, olgu suur või väike, sa näed, et seda on vaja. Selles mõttes, et kui saab midagi ära teha, siis on äge," rääkis Aivo.