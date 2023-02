Maarja Uulits: usaldusväärsus on humanitaarabis erakordselt oluline

Sõdades ja kriisides kannatavate inimeste mõjusaks abistamiseks on vaja professionaalseid organisatsioone. Ukraina abistamise kontekstis on aga taas esile kerkinud küsimused annetuste sihipärase kasutamise kohta, kirjutab Maarja Uulits.

Usaldusväärsus ja läbipaistvus on humanitaarabi ja arengukoostöö maailmas erakordselt olulised. Moodustab ju märkimisväärse osa meie tööst annetuste kogumine ja abivajajatele suunamine. Annetustega seotud haldus- ja tööjõukuludes ei ole midagi enneolematut ega salapärast, kuid ilmselgelt vajab see teema ka organisatsioonide poolt enam lahti rääkimist.

Eelmise aasta 24. veebruari hommikul, mil saime teada, et Venemaa on alustanud Ukrainas täieulatuslikku sõda, asusid Mondo töötajad tegutsema kiiresti, sest iga minut oli arvel. Teadsime, et me ei tohi hetkegi kaotada, sest humanitaarabi vajadused on sellistes kriisides väga suured ja abi peab kohale jõudma võimalikult kähku.

Juba viis päeva hiljem jõudis Ukrainasse meie esimene saadetis toiduabiga. Sellele on järgnenud 30 rekatäit humanitaarabi saadetisi toidust kuni generaatoriteni. Mondo psühhosotsiaalseid ja toimetulekut parandavaid teenuseid on Ukrainas saanud ja saamas tuhanded inimesed.

Sõja kontekstis tundis suur osa eestimaalastest tänuväärset vajadust ka oma abikäsi ulatada. Nii kogusid vabaühendused möödunud aastal Ukraina heaks annetusteks Maalehe andmetel vähemalt 33 miljonit eurot. See on väga suur summa, mis on õigustatult tõstnud taas esile annetuste sihipärase kasutamisega seotud küsimused. Iga annetaja tahab ju, et tema panus oleks väärtuslik ja jõuaks õigesse kohta.

Kriisis on vaja professionaale

Abistamine on kriisides, eriti sõjas mõistagi keeruline. Seda eriti esimestel päevadel, mil abisaadetisi on vaja toimetada üle piiri väga kiiresti ning teha seda olukorras, kus on palju segadust, puuduvad kehtivad reeglid või vajalikke kaupu ei ole lihtsalt võimalik kätte saada.

Mondol ei olnud aasta eest palgal kriisimeeskonda, kes on koolitatud 24-48 tunni jooksul reageerima. Pidime tiimis rolle ümber kujundama, värbama uusi töötajaid ning ehitama üles jätkusuutliku süsteemi, sest vajadused abi järele Ukrainas aina kasvasid.

Oleme nüüdseks suutnud seda teha, sest Mondo on humanitaarkriisides töötanud pea 15 aastat. Lisaks on meil Ukrainas töötamise kogemust aastast 2014, tänu millele on meil seal tugev partnervõrgustik. Olime ka ülemaailmses võrdluses oma väiksuse ja paindlikkuse tõttu ühed esimesed, kes asusid humanitaarabi Ukrainasse lähetama.

Just professionaalsete organisatsioonide olemasolu on sellise ulatusega kriisides kannatavate inimeste toetamiseks sõna otseses mõttes elulise tähtsusega. Selleks, et suudaksime kiirelt reageerida, olla maksimaalselt mõjusad, jõuda päriselt abivajajateni, leida usaldusväärseid partnereid, koguda, hallata ning suunata sihtriiki läbi meie tehtud annetusi ning kontrollida nende sihipärast kasutamist, on vaja spetsiifilisi oskusi ja targalt üles ehitatud süsteeme.

Pelgalt vabatahtlikkuse pealt ei ole see võimalik. Seda saab teha professionaalsetest logistikutest, projektijuhtidest, humanitaarabi ja arengukoostöö ekspertidest, finantsspetsialistidest, kommunikatsiooniekspertidest koosneva meeskonnaga, kes tunnevad kohalikku konteksti, koordineerivad paralleelselt erinevaid tegevusi, valdavad keelt, monitoorivad, hindavad mõju ning kes oleksid kõigele muule lisaks ka erakordselt kõrge pingetaluvusega.

Selline professionaalsus eeldab väärikat töötasu ja kohustab Mondot tööandjana oma inimeste eest mitmekülgselt hoolt kandma.

"Peame oma töötajatele pakkuma täpselt samu garantiisid nagu iga teine tööandja, olles samal ajal projektipõhise vabaühendusena võrdlemisi ebakindlas olukorras."

Tegevustes mõjus ja efektiivne organisatsioon peab suutma investeerida vajalike oskustega inimestesse, töökeskkonda ja -vahenditesse, vajalikesse IT-süsteemidesse ning olema võimeline kontrollima annetuste sihipärast kasutamist sihtriigis. Peame oma töötajatele pakkuma täpselt samu garantiisid nagu iga teine tööandja, olles samal ajal projektipõhise vabaühendusena võrdlemisi ebakindlas olukorras.

Vabaühendustes toimetavate inimeste peamiseks käivitajaks on tugev missioonitunne ja väärtuspõhisus. Missioonitunnet aga teatavasti leivale ei määri ega lapsele selga ei pane. Need inimesed on missiooni nimel valinud teatava ebastabiilsuse. Meie kui tööandja roll on seda ebakindluse tunnet natukenegi vähendada.

Neid inimesi on vähe, kes on võimelised ja veelgi enam, ka valmis tegema tööd, mis viib turvalisest keskkonnast välja, kellel on valmisolek töötada kriisipiirkonnas, näha sageli elu valusamat külge ning kelle läbipõlemisoht on erakordselt kõrge.

Annetuste teekond on kontrollitav

Usaldusväärsus ja läbipaistvus on humanitaarabis erakordselt olulised. Mondo on auditeeritav organisatsioon ning meie majandusaasta aruanded on avalikud. Peame oluliseks, et teeme koostööd usaldusväärsete ja kontrollitud partneritega.

Tehtud annetustest jõuab otse abivajajani 85 protsenti Eestis kogutud annetustest, mis on rahvusvaheliste organisatsioonidega võrreldes tavapärane praktika. Liialdamata võib öelda, et ülejäänud 15 protsenti on abivajajate teenistuses kaudselt, sest see võimaldab meil efektiivselt oma tegevusi ellu viia, katta annetustega seotud haldus- ja personalikulusid ning hoida oma sisemist reservi oludes, kus annetuste laekumine on suuresti etteprognoosimatu. On oluline lisada, et 90 protsenti Mondo töötajate palkadest on kaetud erinevatest projektidest, mitte annetuste halduskuludest.

Annetamine on suurepärane võimalus toetada endale südamelähedast valdkonda ja sobivaid väärtusi kandvate organisatsioonide tegevust. Iga annetust tehes on aga mõistlik veenduda, et annetuste kogujate taust on usaldusväärne, kontrollitav ja kommunikatsioon läbipaistev.