Pärnu väikeloomaaias sündinud kaimanid hakkavad kevadel uut kodu otsima

Kaimanid olid juba munast koorudes suhteliselt hakkajad, sest ega krokodillidel ja nende sugulastel olegi kombeks oma järeltulijaid nunnutada. Pealegi olid need munad inkubaatoris.

Nüüd on kaimanihakatised pisut kasvanud, aga kui palju sentimeereid või gramme, seda Pärnu MiniZoo omanik Peeter Põldsam täpselt ei teagi, sest loomakeste koorumise ärevuses läks meelest neid mõõta.

"Nad ikka täitsa kosuvad nüüd. Alguses olid väga mudilased, sellised nõrgukesed. Aga nüüd on hästi tubliks läinud, nad söövad hästi, võtavad pintseti otsast kala, on aktiivsed. Väga hästi," rääkis Põldsam.

Kaimanipoegi ema Dora ja isa Diego juurde Põldsam lasta ei julge.

"Vanematega nad ilmselt ei saagi kokku sellepärast, et siin on ikka kõvasti õhku vahele läinud, nad ei ole olnud munast saadik vanemate kaitse all. Ja meil on siin suured kalad basseinis, kes, ma arvan, sööksid need krokodillipojad lihtsalt ära," selgitas Põldsam.

Kaimanipoegadel, kes inkubeerimistemperatuuri arvestades peaks Põldsami hinnangul olema emased, veel nime pole. Põldsam kutsub neid lihtsalt mudilasteks. Kevadel tuleb aga hakata neile uut kodu otsima, sest väikeloomaaeda kõik need ligi kahemeetriseks kasvavad roomajad ära ei mahu.