Pärnu väikeloomaaia kaimanipaar sai pojad

Tõenäoliselt juhtub harva, kui kellelgi õnnestub kaimanite munast koorumist jäädvustada, aga Pärnu MiniZoo omanik Peeter Põldsam läks uurima, kas kahe esimese kaimanipoja kõrvale on ehk mõni veel tulekul ja oligi. Nii sai temagi munast välja aidatud ja teiste juurde väiksesse basseini paigutatud.

"See on nii palju ootamatu, et see oli natuke varem kui ma ootasin. Selliste krokodillide munade inkubatsioon on natuke kõikuva perioodiga. See võiks olla umbes kuni 118 päeva, mis oleks olnud alles detsembris. Aga täna hommikul, kui vaatasin mune, siis selgus, et munad piiksuvad," selgitas Põldsam.

Tegelikult munes emane kaiman 20 muna, aga ainult kuuest oli kaimanibeebit oodata, teised olid viljastamata. Värsked lapsevanemad end näidata ei soovinud, üksnes ema Dora pistis korraks pea veest välja. Peeter Põldsam sai paari fotole tänavu augustis.

Kaimanid on krokodillilised, aga korkodillidest ja alligaatoritest väiksemad. Pärnu isane kaiman on umbes 170 sentimeetrit pikk, emane pisut lühem.

"Krokodillipojad. kui nad on valmis kooruma, siis nad hakkavad muna sees piiksuma. Annavad emale märku, et ema saaks tulla ja aidata pesa lahti kaevata ja muna katki teha ja siis nad vette tassida suus. Antud juhul pidin mina ema ülesandeid täitma," rääkis Põldsam.