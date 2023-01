IMF-i juht: maailmamajandust ootab ees mullusest raskem aasta

Georgieva ütles, et uus aasta tuleb keerulisem kui möödunud aasta.

"Miks? Sest kolm suurt majandust – USA, Euroopa Liit ja Hiina – aeglustuvad üheaegselt," põhjendas ta.

Oktoobris kärpis IMF maailmamajanduse väljavaadet 2023. aastaks. See tuleneb IMF-i teatel Ukrainas jätkuva sõja mõjudest, samuti inflatsioonisurvest ja kasvama hakanud intressimääradest.

Hiina on hakanud pärast koroonapiirangute leevendamist oma majandust taasavama, kuid IMF-i teatel on sealsed tarbijad koroonajuhtumite arvu kasvu tõttu ettevaatlikud. Georgieva ütles, et esimest korda 40 aasta jooksul on Hiina majanduskasv 2022. aastal tõenäoliselt samal tasemel või aeglasem kui maailmamajanduse kasv.