Muhus tervitasid kümned inimesed uut aastat talisuplusega

Kuigi Karsumm kolis Saaremaalt Muhusse, siis vaatasid mitmed muhulased toimunut tänavu mõnetise umbusuga.

"Esialgu peab ikka tutvuma korraldusega ja tingimustega, aga võimlemisel lõin juba kaasa," rääkis Meelis.

Sellele, et varasem Karsumm, kus Orissaare sadamakailt ikka mitme meetri sügavusse vette hüpati, muutus tänavu Tillunires ehk väiksemaks sulpsuks, on korraldajal ka kindel seletus.

"Ma pean tunnistama, et oli kuue aasta jooksul ka mitu eluohtlikku olukorda ja inimesed on jäänud seal ikkagi hätta. See külm vesi tõmbab mõne ikkagi korralikult lukku ja kes seda varem kogenud pole, siis nende jaoks on see seal ikkagi ohtlik," selgitas Karsummi korraldaja Heiki Hanso.