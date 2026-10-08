X!

USA eksperdid: NATO ei reageeri Venemaa tegudele piisavalt jõuliselt

Välismaa
Foto: Jenny Va / ERR
Välismaa

NATO on viimastel aastatel tugevdanud idatiiva kaitset, kuid USA julgeolekuekspertide hinnangul ei reageeri allianss Venemaa provokatsioonidele alati piisavalt jõuliselt. Eelkõige valmistavad muret hübriidrünnakud ja muud mõjutustegevused, mis jäävad NATO kollektiivkaitse rakendamise lävendist allapoole.

Venemaa võimalikust sõjalisest rünnakust NATO idatiival räägitakse meedias palju, kuid julgeolekuekspertide hinnangul tuleks tähelepanu pöörata hoopis sellele, mis toimub meie regioonis praegu.

"Ma ei arva, et praegu oleks suurimaks ohuks tavapärane sõjaline rünnak. Pigem valmistavad muret hübriidoperatsioonid ja mitmesugused mõjutustegevused, alates küberrünnakutest kuni rändesurveni," ütles julgeolekuekspert Agnia Grigas.

NATO on viimastel aastatel idatiiva kaitset märkimisväärselt tugevdanud. Ekspertide hinnangul on aga endiselt keeruline reageerida Venemaa provokatsioonidele, mis jäävad allapoole kollektiivkaitse rakendamise lävendit.

"Peame vastama igale provokatsioonile ja praegu me seda ei tee. Peame tekitama ka Venemaale teatud kahju, sest nemad tekitavad meile kahju. Kui me ei hakka seda järjepidevalt ja mõõdukalt tegema, võime oodata Venemaalt uusi provokatsioone," ütles endine USA suursaadik Ukrainas John Herbst.

Heidutus ei sõltu aga ainult valmisolekust Venemaale vastata, vaid ka sellest, kas liitlastel on piisavalt relvi, laskemoona ja võimekust neid juurde toota. Euroopa kasvatab kiiresti kaitsekulutusi, kuid relvatööstus ei suuda kasvanud nõudlusega jätkuvalt sammu pidada.

Maailma üks suuremaid kaitsetööstusettevõtteid Lockheed Martin on tootmisvõimsust juba suurendanud ja plaanib seda veelgi. Uute tehaste rajamine ja tootmise kasvatamine võtab aga aastaid.

"Oleme juba alustanud tootmisvõimsuse suurendamist ja rajame uusi tehaseid üle maailma. Ainuüksi USA-s investeerime vähemalt 20 tehase rajamisse või laiendamisse, et järgmise viie aasta jooksul tootmist suurendada. Euroopas töötab meil tuhandeid inimesi ja laiendame sealgi oma tegevust. Meie eesmärk on tugevdada koostööd, et aidata riikidel arendada tipptasemel kaitsevõimekust, arvestades nende vajadusi," rääkis Lockheed Martini asepresident Dan Tenney.

Euroopa tahab samal ajal kasvatada oma kaitsetööstust ja vähendada sõltuvust USA-st. Ekspertide hinnangul sõltub Euroopa mitmete kriitiliste tehnoloogiate ja sõjaliste võimekuste puhul aga veel aastaid Ameerika Ühendriikidest.

"Euroopal on kindlasti olulisi võimekusi, kuid kaitsekulutusi ei suunata täiesti õigete vahendite ja võimekuste arendamisse. Osa kõige olulisemast kaitsevarustusest tuleb endiselt Ameerika Ühendriikidest. Usun siiski, et aja jooksul Euroopa sinna jõuab. Ja ausalt öeldes peab jõudma," lausus Agnia Grigas.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

uus telemäng

ROKKMUUSIKAL

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:28

Edasipääsust unistav naiste jalgpallikoondis testib vormi kontrollmängudes

22:28

Kunstnike liidu toetusoksjon peatati võimaliku küberrünnaku tõttu Uuendatud

22:25

Belitšev: tulevatel nädalatel võib rändesurve oluliselt kasvada

22:03

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:59

Kaldvee valmistub naiskonnaga EM-iks: tore on teistsugust kurlingut mängida

21:55

Reedel sajab vihma ja puhub tugev tuul

21:54

ETV spordisaade, 8. oktoober

21:39

Erakonnad ei saa aru, kuidas tohib valimiste eel poliitreklaami teha

21:34

Üleriigilisel e-rehkendusel osales pea 11 000 inimest

21:32

Viipekeelsed uudised

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

20:29

Ukraina ründas kaht suurt Vene naftatehast Uuendatud

16:15

EL jättis uuest sanktsioonipaketist Eesti palvel välja Silmetit varustava Vene firma Uuendatud

19:20

Eesti kristlik õigeusu kirik ja Pühtitsa klooster pöördusid Euroopa inimõiguste kohtusse Uuendatud

07.10

Rubio: lääne tsivilisatsioon on pöördepunktis

17:40

Herem: Eesti kaalub Dataseli uut kompromissettepanekut Uuendatud

15:41

Keldo: Lätis jõudis kütuse aktsiisilangetusest tanklate hindadesse vaid pool Uuendatud

15:29

Ajateenistusest kõrvalehoidjate arv on viimastel aastatel järjest vähenenud

19:13

Galerii: president Alar Karisest valmis portreemaal Uuendatud

15:10

Madise õigusnõunikuna alustavad tööd Hent Kalmo ja Ida Ulita Vooglaid

07:38

Hispaanias eluasemeprotestid vallandanud eakas naine suri haiglas

ilmateade

SPORT

22:28

Edasipääsust unistav naiste jalgpallikoondis testib vormi kontrollmängudes

21:59

Kaldvee valmistub naiskonnaga EM-iks: tore on teistsugust kurlingut mängida

21:54

ETV spordisaade, 8. oktoober

20:54

Soome laskesuusaliit teatas juba kuus nädalat enne hooaja algust koondise

loe: kultuur

21:14

Urmas Vadi: otsin kirjandusest ja kunstist empaatiat

21:12

Rahvusooper Estonia solistid nõuavad peadirektor Ott Maateni ametist lahkumist

19:25

Otseülekanne homme: kunstnike liidu erakorralise oksjon Uuendatud

19:13

Galerii: president Alar Karisest valmis portreemaal Uuendatud

loe: eeter

18:59

Eesti Laul 2027 konkursile pürgib 155 lugu

14:35

Carolyn Veensalu: ma pole veel suutnud leppida, et pean olema täiskasvanu

13:54

Linnuspetsialist: väiksematel lindudel on rändesuund juba sündides paigas

12:55

"Terevisioonis" valmis maitserohke peedi-džinniforell Lahemaa moodi

Raadiouudised

18:50

Päevakaja (08.10.2026 18:00:00)

18:40

Kaubandus-Tööstuskoda soovib diislikütuse aktsiisi ajutist langetamist

18:00

Nobeli kirjanduspreemia pälvis Anne Carson, eesti keeles on seni ilmunud vaid tema valikkogu

18:00

Kirde-Eesti linnad kahtlevad kaasava eelarve otstarbekuses

17:55

Siseministeerium: EKÕK sundlõpetamisest on vara rääkida

17:25

Valitsus valmistab ette elektri- ja küttearvete kompensatsiooni kodutarbijatele

15:30

Raadiouudised (08.10.2026 15:00:00)

12:40

Tartusse tuleb päikesepaneelide taaskäitlemise üksus

12:40

Pihisaladus ja ajakirjaniku allikas saavad seaduses tugevama kaitse

12:25

Raadiouudised (08.10.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo