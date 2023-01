Jaapan kavatseb maksta miljon jeeni igale perele, kes pealinnast ära kolib

The Financial Times allikate kinnitusel kavatseb Jaapani valitsus maksta peredele, kes on nõus kolima ülerahvastatud Tokyo linnast mujale kuni miljon jeeni toetust (ligikaudu 7200 eurot) iga lapse kohta peres.

Sisuliselt on väljapakutud meede olemasoleva toetusskeemi kolmekordistamine. Alates 2019. aastast makstakse iga lapse kohta toetust 300 000 jeeni juhul kui lapse vanemad kolivad Tokyost riigi sees mujale.

1300 Jaapani omavalitsust on ühinenud toetusskeemiga ning on valmis võtma vastu Tokyo elanikke, kes soovivad pealinnast mujale kolida.

Jaapani valitsus kavatseb samuti maksta täiendavat ühekordset toetust ka peredele, kes on juba kolinud. Samuti on valitsus valmis andma nendele peredele täiendavat rahalist tuge äritegevuse alustamiseks oma uues elukohas.

Raha saanud inimesed peavad provintsis elama minimaalselt viis aastat, muidu tuleb toetus riigile tagasi maksta.

Jaapani elanikkonna vähenemine ja vananemine ning riigisisene ränne on ebaproportsionaalselt palju mõjutanud piirkondi, mis asuvad Tokyost, Osakast ja teistest suurtest linnadest eemal. Mitmed külad ja linnad maal on elanikest tühjaks jooksnud ning sealsetel äridel on raskusi töötajate leidmisega.

Hinnanguliselt on Jaapanis 2023. aastaks 10 miljonit elamut, mida keegi ei taha.

Kuigi Jaapani ääremaad kaotavad elanikke, siis pealinn Tokyo kasvab. Näiteks kasvasid pealinnas pandeemia ja kaugtöö populaarsuse kasvust hoolimata korterite hinnad 2021. aastal. The Financial Times tõi esile, et Real Estate Economic Institute andmetel on keskmise korteri hind ületanud Jaapani kinnisvaraturu hinnamulli taseme 1989. aastal.

Jaapani valitsuse teatel kasutas ümberkolimise toetusskeemi 2021. aastal 2400 inimest ehk 0,006 protsenti Suur-Tokyo linnastu 38 miljonist elanikust.