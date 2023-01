Iisraeli ministri Al-Aqsa mošees käik pahandas palestiinlasi

Palestiinlased nimetasid ministri käiku enneolematuks provokatsiooniks. Mošee asub paigas, mis on püha ka juutidele, kes kutsuvad seda Templimäeks.

Moslemid teavad paika Muhamedi taevasse tõusmise kohana. Juutidel ja teistel mittemoslemitel lubatakse küll Al-Aqsasse siseneda, kuid nad ei tohi seal palvetada.

Praegune julgeolekuminister on paremäärmuslikuks peetud partei Juudi Võim juhina juba aastaid rääkinud, et reegleid tuleks muuta ja ka juutidel peab olema võimalus samas paigas jumalateenistusi läbi viia.

Mošee külastamine oli Ben-Gvirile tema esimene avalik tegu pärast ministriks saamist viis päeva tagasi.

"Ben-Gvir ei tohiks Templimäel käia. See on tahtlik provokatsioon, mis seab ohtu elud ja maksab elusid. Kuigi peaminister Netanyahu on nõrk, peaks ta end seekord ikkagi kehtestama ja talle ütlema, et sa ei lähe Templimäele. Inimesed saavad selle pärast surma," kommenteeris Iisraeli opositsiooniliider Yair Lapid.