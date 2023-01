Iisraeli uue parempoolse valitsuse suhted naabritega on juba pingestunud

Neljapäeval astus ametisse Benjamin Netanyahu juhtimisel Iisraeli ajaloo kõige parempoolseim valitsus, kuhu kuuluvad ka mitmed ministrid, keda peetakse äärmuslikuks, vahendas CNN.

Iisraeli julgeolekuministriks sai Ben Gvir, kes on varem mõistetud süüdi terrorismi toetamises ja araablaste-vastase rassismi evimises. Iisraeli rahandusministriks sai Bezalel Smotrich, kes toetab Palestiina omavalitsuse kaotamist ning Jordani jõe Läänekalda annekteerimist Iisraeli riigi koosseisu.

Üks Iisraeli vasaktsentristliku lehe Haaretz kolumnist juhtis tähelepanu, et Iisraeli valitsuse positsioon palestiinlaste suhtes pole leebemaks muutunud sestsaadik kui Iisrael sõlmis USA vahendusel mitmete Araabia riikidega nö Aabrahami lepped, millega normaliseeriti omavahelised suhted.

Nii Gvir kui ka Smotrich kutsuti oma vaadetest hoolimata Aabrahami lepete aastapäeva tähistamiseks Araabia Ühendemiraatidesse ja Bahreini. Araabia riikidest olid enne Aabrahami leppeid Iisraeliga diplomaatilised suhted sõlminud ainult Egiptus 1979. aastal ja Jordaania 1994. aastal. CNN juhib tähelepanu, et vaatlejate hinnangul on need riigid Iisraeliga nö külmas rahus.

Jordaania kuningas Abdullah II kinnitas detsembris CNN-le antud intervjuus, et Jordaania on valmistumas konfliktiks, et kaitsta Jeruusalemmas asuva Al-Aqsa mošeed. Varasema kokkuleppe kohaselt on templikompleks Jordaania hallata, kuigi ümbritsev ala on Iisraeli julgeolekujõudude kontrolli all.

CNN tõi esile, et Iisraeli uus parempoolne valitsus paneb riigi araabia riikidest liitlased ja partnerid keerulisse positsiooni, kuna palestiinlaste toetamine on paljude araablaste jaoks oluline teema.

The Washington Institute for Near East Policy poolt 2022. aasta juulis tehtud küsitlusuuring tuvastas, et enamus Pärsia lahe riikide inimestest suhtub Aabrahami lepetesse negatiivselt, Araabia Ühendemiraatides ja Bahreinis on selle suhtes negatiivselt meelestatud lausa üle 70 protsendi inimestest. Sama küsitlusuuringu kohaselt tahab ligikaudu 40 protsenti inimestest Saudi Araabias, Araabia Ühendemiraatides ja Bahreinis, et majandus- ja spordisidemed Iisraeliga jätkuks.

Freedom House järgi on enamus Pärsia lahe riike kas mittevabad või osaliselt vabad ühiskonnad, seega avaliku arvamuse mõju valitsuste poliitikatele ei avaldu nõnda otseselt nagu pikema demokraatliku kogemusega riikides.

Iisraeliga suhted normaliseerinud riigid siiski ei eira täielikult enda riikide avalikku arvamust ning reedel toetasid kõik araabia riigid ÜRO Peaassamblees palestiinlasi toetavat resolutsiooni, milles kutsuti üles Rahvusvahelist Kriminaalkohust uurima Palestiina alade okupeerimist Iisraeli poolt. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu nimetas toimunud hääletust vastikuks.

Iisraeli meedias on samas ilmunud teated, et Araabia Emiraadid on andnud Iisraelile märku, et neid paneb muretsema äärmuslaste kaasamine Iisraeli valitsuse koosseisu. Enne Iisraeli parlamendivalimisi hoiatas Ben Gvir ja Smotrichi valitsusse kaasamise eest ka Araabia Ühendemiraatide välisminister Abdullah Bin Zayed, teatas The Times of Israel.

Ben Gvir külastas eelmisel nädalal Al-Aqsa mošee kompleksi Iisraeli politseieskordis saatel. Ida- Jeruusalemmas Iisraeli riigi kontrollitud territooriumil paiknev mošee on moslemite seas tuntud kui Haram al-Sharif, mis on moslemite jaoks tähtsuselt kolmas pühamu. Juutide jaoks on sama ala Templimäena aga kõige tähtsam pühamu. Praeguste kokkulepete kohaselt ei tohi mitte-moslemid seal palvetada ning Ben Gvir tahab seda reeglit muuta.

Araabia Ühendemiraadid (AÜE) mõistsid Ben Gviri visiidi pühamusse hukka ning kutsusid üles austama Jordaania eestkostet antud kompleksi üle. AÜE kutsus hiljem koos Hiinaga üles korraldama erakorraline ÜRO julgeolekunõukogu istung pühamu ümber tekkinud pingete tõttu, vahendas Al Jazeera.

Ben-Gviri visiidi mõistsid hiljem hukka ka Egiptus, Jordaania, Saudi Araabia ja Türgi. Ka Palestiina omavalitsus nimetas külastust pretsedendituks provokatsiooniks. Gaza sektoris valitsev äärmusrühmitus Hamas ütles, et Ben Gviri samm on punase joone ületamine.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kinnitas teisipäeval, et senine kord Templimäel ehk Al-Aqsa mošee kompleksis jätkub ja seda pole kavas muuta. Al Jazeera tõi esile, et Ben Gviri visiidi üle väljendas muret ka Ameerika Ühendriikide välisministeerium ning USA kutsus üles säilitama pühamu ajaloolist staatust.

Värsket ministrit kritiseeris ka Iisraeli Sefaradi usulahu pearabbi Yitzhak Yosef, kelle jaoks tekitas ministri visiit küsimusi. Paljude juutide jaoks on Templimägi liiga püha, et seda külastada.