ERR Iisraelis: Kiryat Arba asunduses soovitakse Netanyahu võimu jätkumist

Iisraeli asunduste rajamine ja laiendamine okupeeritud Palestiina aladel on leidnud laialdast rahvusvahelist hukkamõistu. Benjamin Netanyahu liit äärmusparempoolsete erakondadega on seda tegevust märkimisväärselt hoogustanud. Läänekaldal asuvas Kiryat Arba asunduses on valimiste soosik paljude jaoks Netanyahu.

Kiryat Arba on juudiasundus Läänekaldal, mis on rajatud otse Hebroni külje alla. Teed valimisjaoskonda palistavad rahandusminister Bezalel Smotrichi plakatid. Ukse ees jagatakse riikliku julgeolekuministri Itamar Ben-Gviri flaiereid. Kuna peaminister Benjamin Netanyahu on võtnud need paremäärmuslikud poliitikud oma valitsusse, on ta seal paljudele esimene valik.

"Mu lemmikkandidaadid on Bibi Netanyahu ja Ben-Gvir. Bibi Netanyahu koos Ben-Gviriga seisavad Iisraeli julgeoleku eest," ütles Kiryat Arba elanik Israel.

"Ben-Gviri poolt, sest ta on ainuke inimene Knessetis, keda ma usun, kes peab oma sõnast kinni," sõnas Tamir.

Hääletajate seas on ka isa ja poeg Venemaalt, kes nimetavad ennast nalja tehes Juri Gagariniks ja Elon Muskiks. Poeg andis hääle marurahvusliku erakonna Zehut juhile.

"Ma hääletasin Moshe Feiglini poolt, sest ma usun tema indu teha Iisrael suuremaks," ütles Kiryat Arba elanik Elon.

"Bibi Netanyahu poolt, samadel põhjustel. Ma tean, et Euroopas te teda ei armasta, kuid meie, Iisraeli inimesed, oleme oma juhtide üle uhked, armastame neid ja usume neisse," lausus Juri.

Chen läks hääletama oma naabrimehe poolt, kelleks on samas asunduses elav julgeolekuminister Itamar Ben-Gvir.

"Ta on tavaline naaber, nagu teie ja mina, tal on pere, lapsed, väga kena inimene," ütles Chen.

Cheni sõnul peaks kõigile selge olema, et Läänekallas kuulub juutidele.

"See on piiblis ja ka kristlased saavad seda sealt lugeda ja ka moslemid saavad seda sealt lugeda, et see maa kuulub juutidele ja kes väidab vastupidist, sellel saavad olema probleemid jumalaga," rõhutas Chen.

Hebronisse sisenedes vaatavad vastu tühjad tänavad ja hooned, mille Iisrael samm sammu haaval üle on võtnud. Kümnekonna kilomeetri kaugusel käib sõjaline operatsioon, mis on vastus kahe juudisõduri tapmisele. Vaatlejad peavad seda Netanyahu valimiskampaaniaks, et võita juudiasunike hääli.

Mõni palestiinlaste pere on aga jäänud veel elama Iisraeli üle võetud sektoritesse.

"Me loodame, et see rassistlik valitsus Iisraelis vahetub, meie kohalike inimestena tahame siin ise oma elu juhtida. Me oleme siin sõjaväetsoonis täiesti lõhutud ja suletud alas ja me oleme sellest väsinud," sõnas Hebroni elanik Assad.

Iisraelis toimuvad teisipäeval valimised, mis võivad viia võimult 19 aastat riiki juhtinud peaminister Benjamin Netanyahu.

Valimisaktiivsus Iisraelis on tänavu rekordiline. Keskvalimiskomisjon teatas, et kõigil, kes on kohale tulnud, lubatakse ka peale jaoskonna sulgemist oma hääl ära anda. Arvamusküsitluste kohaselt on Netanyahu ja opositsioonijuhi Gadi Eisenkoti võidujooks väga tasavägine, kuid tõenäoliselt ei saa kumbki blokk Knessetis 61 kohta, mis tähendab keerulisi koalitsioonikõnelusi. Valimiskampaania peateemadeks on olnud julgeoleku ning demokraatiaga seotud küsimused ning sisuliselt on tegemist rahvahääletusega Netanyahu valitsuse tegevuse üle.