Saksamaa on avatud ettepanekule anda külmutatud Vene varad Ukrainale

Saksa valitsus on avatud ettepanekule kasutada külmutatud Vene varasid Ukraina taastamiseks. Saksamaa positsiooni eelduseks on õiguslike küsimuste lahendamine ning koordineeritud sammud koos liitlastega, vahendas Bloomberg oma allikatele tuginedes .

Saksa kantsler Olaf Scholz toetab Ukraina nõudmist saada sõjakahjude katmiseks reparatsioone, kuid pole külmutatud Vene varade osas ise veel ametlikult arvamust avaldanud. Allikate kinnitusel tahab Scholz, et külmutatud Vene varade kasutamine oleks liitlastega koordineeritud ja õiguslikult pädev.

Bloombergi hinnangul tähendaks Berliini positsiooni selginemine, et ka teised Euroopa Liidu riigid ja Ameerika Ühendriigid oleksid seejärel valmis kasutama külmutatud Vene varasid sõjas kannatada saanud Ukraina taas üles ehitamiseks.

Saksa roheliste sekka kuuluv Saksamaa välisminister Annalena Baerbock on pikalt nõudnud, et Saksamaa suhtuks Venemaasse karmimalt. Baerbock toetab ka vähemalt osade külmutatud Vene varade kasutamist Ukraina taastamiseks, kinnitasid allikad.

Saksa rahandusminister Christian Lindner majandusliberaalsest FDP-st on samas ettevaatlikuma positsiooniga, kuna tema sõnul tekitaks Vene keskpanga külmutatud varade konfiskeerimine ohtliku pretsedendi.

Euroopa Liit ja G7 riigid on üheskoos külmutanud ligikaudu 300 miljardi euro väärtuses Vene keskpanga varasid. Lisaks on Euroopa Liit külmutanud 19 miljardi euro väärtuses Vene oligarhide varasid.

Ühe Saksa valitsuse allika kinnitusel oleks õiguslikult lihtsam kasutada mitte kõiki külmutatud varasid, vaid konkreetselt nende inimeste varasid, kes on tõendatult seotud Venemaa sõjakuritegudega Ukraina vastu. Samas kirjutas Bloomberg, et see viiks omakorda mitmeid aastaid kestvate kohtuvaidlusteni, mis muudaks sellise ettepaneku pelgaks sümbolismiks.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen on varem öelnud, et Euroopa Liit leiab õiguslikud viisid Venemaa varade kasutamiseks Ukraina ülesehitamiseks. Von der Leyen lubas, et Euroopa Liit loob Ukraina ülesehitamise rahade jaotamiseks eraldi struktuuri. Külmutatud Vene varade kasutamist Ukraina hüvanguks arutasid liikmesriikide liidrid Brüsselis detsembris.

Bloomberg toob esile, et Vene keskpanga varade külmutamine oleks haruldane, kuid mitte enneolematu samm. USA valitsus otsustas septembris paigutada 3,5 miljardit dollarit Afganistani keskpanga reserve Šveitsis paikneva organisatsiooni kontrolli alla, mille eesmärgiks on tagada, et Taliban ei saaks sellele rahale ligi. Reserve on võimalik kasutada kui organisatsiooni neli nõukogude liiget on sellega nõus. Külmutatud Vene varasid saaks Ukraina heaks sarnaselt kasutada, hindas Bloomberg.