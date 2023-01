Euroopa Komisjon tervitas Eesti algatust Vene varade konfiskeerimiseks

"Nagu te teate, siis me üldjuhul ei kommenteeri [liikmesriikide] avaldusi. Aga ma ütleksin, et selles küsimuses on meie positsioon väga selge: loomulikult on see hea, kui liikmesriigid astuvad samme samas suunas (kui Euroopa Komisjon – toim.)," ütles Komisjoni justiitsvaldkonna kõneisik Christian Wigand neljapäeval Brüsselis peetud pressikonverentsil.

Ta meenutas, et Euroopa Komisjon esitas 2. detsembril ettepanekud karistuste ühtlustamiseks Euroopa Liidu sanktsioonidest kõrvale hiilimise eest, mis peaks võimaldama ka rikkujate varade konfiskeerimist. See võimaldaks ka koguda vahendeid Ukraina ülesehitamise rahastamiseks, lisas ta.

Wigand ütles teemat kommenteerides, et ei tea veel, kuidas Eestis varade konfiskeerimine juriidiliselt vormistatakse, rõhutades, et seni on tegemist ainult sellekohase avaldusega ning otsust pole ka Eesti valitsuses kinnitatud. Ta ütles, et ei saa öelda, kuidas protsess Euroopa Liidus edasi läheb, aga meenutas, et selles küsimuses on esimene arutelu liikmesriikide esindajate vahel detsembris juba peetud. "Me töötame intensiivselt komisjoni juristide ning eesistujariigi Rootsiga, et see saaks kiiresti tehtud," lisas Komisjoni esindaja.

Välisministeerium ja justiitsministeerium teatasid 4. jaanuaril, et hakkavad välja töötama õiguslikke aluseid Eestis külmutatud Vene Föderatsiooni varade võõrandamiseks.

Välisministeeriumi pressiesindaja Mihkel Tamm ütles ERR-ile, et jaanuari lõpuks peavad ministeeriumid esitama valitsusele plaani, kuidas juriidiliselt korrektselt selle teemaga edasi minna.

Hinnanguliselt on Eestis võõrandamise alla minna võivat Vene vara 20 miljoni euro väärtuses.

Septembris antud hinnangu järgi kulunuks Ukraina sõjakahjude kompenseerimiseks 350 miljardit eurot. Lääneriikides külmutatud Vene keskpanga ja oligarhide varad ulatuvad samasse suurusjärku. Seni pole riigid suutnud kokku leppida, kas ja kuidas külmutatud vara Ukraina ülesehituseks kasutada saab.