Alexela ja Infortar peavad Eleringi tegevust piinlikuks

Paldiski LNG haalamiskai omanikfirma, ühiselt Alexelale ja Infortarile kuuluva Pakrineeme Sadama õigusliku esindaja, vandeadvokaadi Jaanus Mody hinnangul on Eleringi tegevus piinlik, kui viimane ei soovi haalamiskaile rajatud gaasitaristu eest renti maksta ja on esitanud taotluse kaile sundvalduse seadmiseks.

500 000 eurot kuus kai kasutamise eest renti maksta oleks vähim, mida Elering teha võiks, ütles Mody. "Viisakalt öeldes see on kõige tagasihoidlikum asi, mida Eesti riik ja Eesti riigiettevõtte võiksid nüüd selles äärmiselt piinlikus olukorras täita. Kasvõi selle väikse lubaduse võiks ära täita. Kogu see lugu on äärmiselt piinlik," ütles Mody.

Mody ütleb, et Elering on lubanud kai kasutamise eest 500 000 eurot kuus renti maksta, kuid lepingut erimeelsuste tõttu ei ole. Kas Pakrineeme Sadama ainus nõue on Eleringilt rendi küsimine, Mody öelda ei soovinud. "Ma ei soovi seda kommenteerida, kas sellega oleks kõik või mitte. Aga see on selline elementaarne asi, mis nad ise lubasid teha kahe aasta jooksul. Alates novembrist seda maksta ja vähemalt seda peaks teostama," rääkis Mody.

"Selge on see, et ettevõtjad on teinud väga tõsise investeeringu ja seda mitte ainult kommertskaalutlustel ja lihtsalt sellest üle sõita ei ole ju viisakas," ütles Mody.

Kuidas olukord võiks laheneda või mis samme võiks Pakrineeme Sadam edasi astuda, Mody samuti öelda ei soovinud. "Kui muud ei jää üle, siis loomulikult minnakse kohtusse, aga ega kohus ei ole kindlasti selline instants, mis annab kiireid ja efektiivseid lahendusi kommertsküsimustele ega ka võimalikele LNG probleemidele," märkis Mody.

Pakrineeme Sadam saatis 21. detsembril Eleringile arve 500 000 eurole. Ettevõtte hinnangul peaks see olema novembri rendimakse selle eest, et Eleringi gaasiinfrastruktuur paikneb Pakrineeme Sadamale kuuluval kail. Elering arvet ei tasunud ja praeguseks on kohalikule omavalitsusele esitanud taotluse kaile sundvalduse seadmiseks.