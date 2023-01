USA esindajatekoda valis 15. katsel spiikriks McCarthy

Pärast 14 järjestikust lüüasaamist teenis McCarthy piisavalt hääli, et saada riigi 55. spiikriks.

216 häälega spiikriks valimine on isiklikuks saavutuseks 57-aastasele McCarthyle, kes on taotlenud spiikri kohta peaaegu sama kaua, kui ta on esindajatekojas olnud, kirjutas Wall Street Journal. Seitse aastat tagasi ei õnnestanud tal vaatamata ponnistustele seda ametikohta saada.

Ajalehe hinnangul tegi McCarthy koha saamiseks olulisi järeleandmisi vabariiklaste radikaalsele tiivale. Need mööndused võivad viia ummikseisu vabariiklaste kontrollitava esindajakoja ja demokraatide juhitud senati suhted.

Viimane kord kulus spiikri valimiseks mitu valimisvooru 1923. aastal. Aastatel 1855 ja 1856 valis 34. kongress omale spiikri alles pärast 133 vooru. Kogu valimisprotsess kestis siis umbes kaks kuud, vahendas ABC News.

Esindajatekoda peab põhiseaduse kohaselt valima spiikri ja ei saa enne oma tööd alustada.