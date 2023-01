Seto rahvarõivastest valmis mahukas raamat

710 fotot ja põhjalikke artikleid sisaldav seto rahvarõivaste raamat on idee autori Ingrit Kala sõnul paljude seto naiste unistuse täitumine.

"Siit saab ülevaate nii naiste- kui ka meesterõivastest, ka lasteriietest, kommetest. Püüdsime näidata detaile, püüdsime tervikut, näitasime lõikena, kuidas ta on. Lõikejoonised on raamatus olemas ja muidugi fotod. Minu enda üks lemmik peatükk on see, kuidas seto ainest on tänapäeva moes kasutatud," kirjeldas Kala.

Materjali raamatu valmimiseks hakati koguma juba kuus aastat tagasi seto rahvariiete teemapäevadel. Nõnda on mahuka teose vahele jõudnud 20 autori artiklid, mis annavad põhjaliku ülevaate igast väiksemast detailist seto rahvarõivaste juures, aga ka rõivaste ja kandmisviiside muutumisest ajas.

"Kui vanasti seto neiu tahtis varrukavärvlit teha, siis oli koduseks materjaliks ainult linane, sest puuvillane oli ju kallis. Praegusel ajal on ju kõikvõimalikke materjale saada, ilustusi, paelasid, pärleid," rääkis peamine artiklite autor, Eesti Vabaõhumuuseumi teadur-kuraator Elvi Nassar.

Ta lisas, et rahvarõivaraamat on hea teejuht seto rahvariiete maailma ka nende jaoks, kes setod pole, ent kannavad seto rahvarõivaid. Ühtlasi avaldas ta lootust, et raamat aitab kaasa seto rahvarõivaste õigesti kandmisele.

"Mis mind ennast on häirinud, kuidas näiteks kantakse rätti. Ei ole kuigi kena vaadata pidudel, kuidas rätt seotakse kuklasse, mis vanasti oli lubatav ainult argisituatsioonides, rukist põimides või lehma lüpstes," ütles Nassar.

Raamatu toimetaja, Eesti Vabaõhumuuseumi teadur Maret Tamjärv tõstab raamatu puhul eriilmeliste autorite ja detaili mineku kõrval esile just rikkalikku fotode valikut.

"Siin on kaasaegseid esemepildistusi, muuseumikogude esemeid kui ka kodudest saadud esemeid, mida on selle raamatu jaoks pildistatud, aga tohutu suur väärtus on ajaloolised fotod," ütles Tamjärv.

Raamatu tegijad ei ütle siiski, et tegemist on lõpliku teosega, sest palju materjale on Venemaa muuseumites ja ka erakogudes, mis vajavad veel avastamist.