Saksamaal püsivad pinged söekaevanduse laiendamiseks lammutatava küla tõttu

Kliimaaktivistid üritavad lammutamist edasi lükata, kuna nende arvates on söekaevandamine Pariisi kokkuleppe reetmine.

Pühapäeval marssis külast läbi 2000 meeleavaldajat, kes kogunesid pärast kontserdile. Ürituse lõpp kujunes aga vägivaldseks, kuna ligi 200 aktivisti ründasid politseinikke kividega.

Inimeste väljakolimine Lützerathi külast algas aastal 2006 ja lõppes möödunud aastal. Kõik nad koliti spetsiaalselt nende jaoks ehitatud uude Immerathi külla.

"Suur väljakutse on meie jaoks hõivatud hooned, sest me ei tea, mida nende seest oodata. On põllumajandushooneid oma eripärade ja masinatega, mis võivad hoonetes veel alles olla. Me ei tea, kas sinna on paigaldatud lõkse, kas

keegi on ennast sinna lukustanud, kas keegi on end hoone külge aheldanud või roninud katusele. Kõik see on meile eriliseks väljakutseks," rääkis Aacheni politsei juht Dirk Weinspach.