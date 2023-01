Vene turistide kadumise Ida-Virumaal korvas siseturismi kasv

Sõja tõttu piirangute alla sattunud Vene turistide hulga vähenemine on aidanud Ida-Virumaad aina rohkem avada Eesti siseturistile, ütles maakonna enam kui 50 turismiettevõtet liitva turismiklastri juht Kadri Jalonen.

"Varem lihtsalt tipphooajad olid täidetud välisturistidega, sealhulgas Venemaa turistiga ja eestlane ei pääsenud löögile. Nüüd siis sai eestlane. Väikestel majutusasutustel läks väga hästi ja ka suurtel spaadel oli peaaegu 2019. aasta täituvus," selgitas Jalonen.

Enne Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse pea aasta tagasi andis Vene turistide küllus Ida-Virumaal eriti tunda just aasta alguses, kui idanaabri juures on pikad pühad.

"Aasta algus on olnud vaiksem kui tavaliselt, aga see annabki meile aega renoveerida, teha uusi plaane. See on samuti igale hotellile väga vajalik aeg," ütles Toila SPA hotelli müügijuht Anneli Põdra.

Ida-Virumaa turismisektoril on aidanud ellu jääda ka piirkonnas aina enam korraldatavad rohkearvulise osavõtjaskonnaga spordi- ja kultuuriüritused.

"Palju on ka inimesi, keda toob meile kindel huvi. Inimesed, kes näiteks tulevad

piirkonna kohta teadmisi ammutama ja kes ei tule lihtsalt tarbima, aga teevad seda targalt. Reeglina on selline turist ka maksujõuline," ütles Narva hotelli juhataja Vladimir Aret.

Esialgsetel andmetel majutus eelmisel aastal Ida-Virumaal ligi 250 000 klienti. Üle-eelmisel, koroonaaastal oli see arv 168 000.