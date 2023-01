Prokuratuur vaidlustas Kajar Lemberi õigeksmõistmise

"Lõuna ringkonnaprokuratuur vaidlustas 29. detsembril Tartu maakohtu otsuse täies ulatuses, see tähendab nii toimingupiirangu rikkumises kui ka altkäemaksuga nõustumises ja selle võtmises," ütles prokuratuuri avalike suhete nõunik Kauri Sinkevicius ERR-ile.

Sinkeviciuse sõnul taotleb prokuratuur, et ringkonnakohus tühistaks maakohtu otsuse ja tunnistaks süüdistatavad neile ette heidetud tegudes süüdi.

Tartu ringkonnakohtu pressiesindaja Anett Kreitsman ütles ERR-ile, et kohus ei ole veel otsustanud, kas võtab prokuratuuri kaebuse menetlusse või mitte.

Kajar Lember ütles ERR-ile, et talle on see algusest peale olnud absurdiprotsess. "Ma ei ole võimeline täna uskuma, et sellises kaasuses on täna Eesti vabariigi kohtus võimalik süüdi jääda," lausus Lember.

"Eesti riik on selle peale kulutanud vähemalt poolteist miljonit eurot, et tõestada ära ma isegi ei oska öelda mida," lisas ta.

Tartu maakohus tegi õigeksmõistva otsuse 2022. aasta 14. detsembril.

Tartu maakohus teatas siis, et analüüsis kriminaalasjas esitatud tõendeid ning ütlusi ja asus seejärel seisukohale, et Lember ei rikkunud Tartu linnavalitsuse istungitel Roosi 83 kinnistuga seotud otsuste tegemisel ühtki korruptsioonivastases seaduses välja toodud toimingupiirangut.

Lisaks toimingupiirangu rikkumisele süüdistas prokuratuur Lemberit selles, et ta nõustus vastu võtma ja võttis vastu varalist soodustust vastutasuna ametiseisundi kasutamise eest. Samas episoodis süüdistati Tuuli Tiro altkäemaksu andmises.

Kohtu hinnangul ei mõelnud ega oodanud Tiro samas tõsimeeli, et Lember paneks toime või peaks tulevikus toime panema juukselõikuse eest korteriühistu huvides Tartu abilinnapeana ametialaseid tegusid.

"Kuigi Tuuli Tiro seisis kindlalt korteriühistu huvide eest ja tegi kõik endast oleneva, et mõjutada Lemberit, et ühistu saaks linnalt trepi renoveerimiseks raha, märkis kohus, et Tiro ja Lember ei leppinud kokku aastases tasuta juukselõikuse teenuses, vaid piirdusid 15.12.2015 tasuta juukselõikusega," märkis kohus. "Arvestades selle ühe juukselõikuse märkimisväärselt väikest varalist väärtust, ei mõelnud ka Tiro kohtu arvates tõsimeeli, et see juukselõikus mõjutab või võiks mõjutada Lemberit trepi küsimusega tegelemist jätkama."

Kohus järeldas, et kuna Lember ei võtnud altkäemaksu ning Tiro ei pakkunud ega andnud altkäemaksu, siis tuleb nad vastavalt õigeks mõista.

Kajar Lember kandideerib riigikogu valimistel Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esinumbrina Jõgeva- ja Tartumaa valimisringkonnas.