Kohus hakkab Kajar Lemberi õigeksmõistmise vaidlustamist arutama novembris

"Eilse (neljapäevase - toim.) õhtuse seisuga võttis kohus menetlusse prokuratuuri apellatsioonkaebuse. Tartu ringkonnakohus arutab asja suulisel istungil, mis on määratud toimuma 15. novembril 2023," ütles ERR-ile Tartu ringkonnakohtu pressiesindaja Annett Kreitsman.

Lõuna ringkonnaprokuratuur otsustas vaidlustada endise Tartu abilinnapea Kajar Lemberi õigeksmõistmise Tartu maakohtu poolt 2022. aasta 14. detsembril.

Kajar Lember kandideerib riigikogu valimistel Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esinumbrina Jõgeva- ja Tartumaa valimisringkonnas.

Lember kommenteeris reedel ERR-ile, et kohtutee jätkumine mõjutab tema kandideerimist riigikogu valimistel positiivselt. "Seda enam ma olen veendunud, et see, et ma selle otsuse tegin, on õige. Eesti õigussüsteemi inimlikuks muutmisega peab keegi tegelema," lausus Lember.