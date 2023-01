Gaasi hind langeb tarbijale veebruaris pea kolmandiku ja võib langeda veel

Veebruaris langevad Eesti Gaasi ja Eesti Energia maagaasi kodutarbijate hinnapaketid 1,25 eurole kuupmeetri eest. Võrreldes praeguse hinnaga, 1,75 eurot, langeb gaasi hind ligi 30 protsenti.

"Sellised hinnad olid viimati aasta tagasi, möödunud aasta 1. märtsis, esimeses kvartalis. Kuivõrd börsihinnad on langenud, siis on põhjust langetada tarbijale hindu," lausus Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov.

Kolmanda suurema gaasimüüja Alexela klientidel on võimalik valida kahe soodsama paketi vahel.

"Muutuvas paketis oleme langetanud hinna 1,3 eurole kuupmeetrist ja fikseeritud hinda pakume 12 kuuks lausa 1,25 euroga kuupmeeter," ütles Alexela energiaportfelli juht Kalvi Nõu.

Gaasi börsihind on pärast augustis saavutatud rekordkõrgust langenud 340 eurolt tänaseks juba alla 80 euro tasemele megavatt-tunni eest. Viimased 10 päeva on see hind olnud isegi 70 euro juures.

Kuna ilm võib ka külmemaks minna, siis Nõu hinnangul hind tarbijatele enam palju soodsamaks ei lähe.

"Vähemalt talve algus on olnud soe ja annab lootust, et alla sajaeurosed hinnad on see nii-öelda uus normaalsus. Pigem ma ei näe seda, et need võiksid veel odavamaks minna või vähemalt märgatavalt odavamaks minna. Tundub, et see 70–80 eurot on põhi, aga jah, riske ülespoole (tõusuks) on omajagu," lausus Nõu.

Kuid nii Eesti Energia kui ka Eesti Gaasi hinnangul võib praeguste prognooside järgi hind lähikuudel veelgi langeda.

"Kõik sõltub sellest, milline saab olema varustuse olukord, milline saab olema tarbimine, milline saab olema ilm. Nii et loodaks, et see hinnatase, 70 eurot pluss-miinus, võiks olla ka see, mis lähikuudel on ja siis saab teha edasi otsuseid. Juhul kui hind on 70 eurot või liigub ka näiteks allapoole, siis on kindlasti ka meil põhjust hinda langetada," ütles Kotov.

Probleeme ei teki ka varustuskindlusega, sest suurim müüja Eesti Gaas saab jätkuvalt gaasitankereid siia piirkonda tuua.

"Märtsis on Klaipedas gaas, jaanuaris tuleb Klaipedasse gaasi ja tegelikult teeme tööd edasi. Oleme hakanud ka suhtlema soomlastega, et ka Inkoosse saada võimalikke laevaaegasid alates teisest-kolmandast kvartalist," lausus Kotov.