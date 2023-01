Sillamäel ja Jõhvis said uued koolimajad valmis

Omavalitsuste koolivõrgu korrastamise käigus Euroopa raha toel valminud Jõhvi põhikooli ja Sillamäe Vanalinna põhikooli uuel majal on mitu ühist joont. Mõlemad vanade koolihoonete asemele ehitatud haridustemplid läksid maksma üle kaheksa miljoni euro, nende ehitamine venis plaanitust pikemaks ja nad polegi veel lõplikult valmis.

"Me ootame, et söökla läheks täies mahus tööle, et köök hakkaks tööle. Nad saavad küll sööki valmistada, aga neil on vaja selleks luba," ütles Sillamäe Vanalinna kooli õppealajuhataja Irina Meljakova.

Kui 350 õpilasele mõeldud Sillamäe kool ehitati väikese klassikohtade varuga, siis Jõhvi kooli juht Liina Mihkelson peab nuputama, kuidas lapsi majja mahutada.

"See on algusest peale sisse kodeeritud, et ruumi jääb väheseks. Kool projekteeriti mingite prognooside järgi 510 õpilasele, aga praegu on koolis 550 õpilast ehk juba 40 ehk kaks klassitäit rohkem lapsi. Praegu me kuidagi mahume ära, aga tulevikus saame vastu võtta ainult Jõhvi valla lapsi," selgitas Mihkelson.

Lapsed on mõistagi rahul, et pärast kaht ja poolt aastat asenduspindadel õppimist pääseti uude majja.

"Klassid on hästi sisustatud, kõik on olemas mugavaks õppimiseks. Hea, et on põrandaküte ja ka WC-d on korralikud," rääkis Sillamäe Vanalinna kooli 8. klassi õpilane Alissa.

"Hea, et prügikaste on rohkem kui vanasti ja enam ei ole vaja prügi pikalt mööda koridore käes tassida," sõnas sama kooli 6. klassi õpilane Kirill.

"Mulle meeldib uus söökla ja et kool ja garderoob on ilus ning klassid on uued ja meil on nüüd asjadele kapid," ütles Jõhvi põhikooli 4. klassi õpilane Katrin.

"Uue kooliga tehti palju tööd. Mida kõike siia ei tehtud: liikuvad tahvlid ja uus ventilatsioonisüsteem, enam ei pea aknaid lahti tegema. Kõik on hästi muudetud, mulle väga meeldib uus kool. Kolm aastat ehitati uut maja ja vana maja asemele sai uus ja tugev," rääkis Jõhvi kooli 4. klassi õpilane Kenert.

Mõlemad uued koolid asuvad Hariduse tänaval. Tõsi küll, Sillamäel kandis see tänav kuni eelmise aasta lõpuni veel katselendur Valeri Tškalovi nime.