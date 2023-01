Kohtla-Järve lähedal põrkasid kokku sõiduauto ja veok

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Pirjo Neissaar teatas, et politsei sai kell 12:15 teate, et Tallinn-Narva maanteel 151. kilomeetril on toimunud sõiduauto ja veoki kokkupõrge.

"Praegu teadaolevalt said õnnetuses viga sõiduauto juht ja kaasreisija, nemad viidi tervisekontrolliks haiglasse. Veokijuht õnnetuses viga ei saanud," märkis ta.

Liiklus avariipaigal on päästetööde tõttu suletud ning Tallinna poolt saabuvad liiklejad suunatakse läbi Ontika.