Alijev: Karabahhi elanikud peavad võtma Aserbaidžaani passi või lahkuma

Aserbaidžaani president Ilham Alijev kinnitas pikas intervjuus, et armeenlaste elu Aserbaidžaani lipu all võib olla parem kui lõpetatakse separatism. Alijevi sõnul on armeenlastel Mägi-Karabahhis valik – võtta Aserbaidžaani kodakondsus või lahkuda riigist. Armeenia ja Aserbaidžaan pole siiani suutnud 2020. aasta sõja rahulepingut sõlmida.