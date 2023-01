2022. aastal juhtus Eestis rekordarv liiklusõnnetusi

Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) statistika kohaselt juhtus 2022. aastal Eestis üle 38 000 liiklusõnnetust, mis on läbi aegade suurim arv. Möödunud aasta kahjude kogusumma ületas 80 miljonit eurot, mis on samuti ajaloo suurim.

LKF-i juhi Mart Jesse sõnul on kindlustusjuhtumite arvu kasv tingitud suuresti lumerohkest talvest ja sõidukite jätkuvast lisandumisest teedele.

"Kui autosid tuleb liiklusse pidevalt juurde, siis suureneb risk sattuda avariisse. Liiklusõnnetuste kasvu soodustas mullu kindlasti ka lumerohke talv nii eelmise aasta alguses kui lõpus, mille tõttu olid liiklusolud ohtlikud ja teed libedad," ütles Jesse.

"Kahjuks koos liikluskindlustuse juhtumite arvu kasvuga suurenes 90 võrra ka inimvigastustega lõppenud õnnetuste arv, mis oli mullu 1651 transpordiameti andmetel. Liikluses hukkus 51 inimest," lisas Jesse.

2022. aasta lõpuks kasvas kindlustatud sõidukite arv üle 850 000, mida on 25 000 sõiduki võrra rohkem kui eelneval aastal.

Jesse hinnangul suurenes mullu kahjude kogusumma nii õnnetuste arvu kui inflatsiooni tõttu.

"Sõidukite remont on inflatsiooni mõjul oluliselt kallinenud ja suurenenud on ka ravikulud, mis mõlemad mõjutavad kindlustusandjate kulusid. Kui lisaks sellele juhtub liiklusõnnetusi rohkem, siis paratamatult kandub see üle ka kindlustusmaksetesse," selgitas Jesse.

2022. aastal kasvas liikluskindlustuse kindlustusmaksete kogusumma aastaga 22 protsenti, ulatudes 102,8 miljoni euroni. Keskmine aastamakse oli 120 eurot.

Möödunud aasta 38 000 liikluskindlustuse juhtumist ligi 3000 toimus Eesti sõidukitega välismaal.

Liikluskindlustus on sõidukijuhi kohustuslik vastutuskindlustus, mis hüvitab liiklusõnnetuse põhjustaja tekitatud kahju kannatanule.

LKF on liikluskindlustuse registri pidaja, liikluskindlustuse garantiifond, Eesti rohelise kaardi büroo ja liikluskindlustuse lepinguta sõidukite sundkindlustaja. LKF hüvitab registreerimata, sundkindlustusega ja tuvastamata jäänud sõidukiga tekitatud kahju. Samuti korraldab LKF liikluskindlustuse vaidluste lahendamist liikluskindlustuse lepitusorgani kaudu.