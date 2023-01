Tormijooks kasutatud autodele sai möödunud aastal lõpu

Kui loogiline oleks eeldada, et uue auto hind hakkab pärast ostmist langema, siis viimastel aastatel valitses kasutatud autode turul vastupidine olukord: vähekasutatud auto läks kaubaks uuega sama hinnaga või kallimaltki. Alates möödunud sügisest on aga turg hakanud jahtuma.

Tartus kasutatud autosid müüva Tehase Auto OÜ juhatuse liige Mait Kalamees rääkis ERR-ile, et sügisel alanud langus jätkus aasta lõpuni.

"Ostetakse, aga mingit liigkiirustamist või üleostmist ei ole. Mingi müük toimub, aga kõvasti rahulikumalt kui aasta esimesel poolel," tõdes ta.

Kalamees ütles, et ühes valdkonnas pikalt tegutsedes võib mõelda, et oled kõike näinud, kuid viimaste aastate arengud autoturul olid siiski tavatud - autoturul toimus möll, hinnad tõusid, kuid ostjatest ei tulnud puudust.

"2021. aastal algas ühtpidi autode kriis, uusi autosid ei tulnud ja 2021. suvest hakkasid kõik hinnad tõusma, kõige eest maksti. See trend jooksis umbes möödunud septembrini," rääkis ta ja ütles, et sel perioodil kallinesid kasutatud autode hinnad 20-25 protsenti ning sooduspakkumisi ei tehtud, sest sõidukid osteti nendetagi ära.

Tehase Auto toob pidevalt tellimuse peale autosid Eestisse ja ka Saksamaa suurtest müügiportaalidest on Kalamehe sõnul näha, et hinnad on nüüdseks alla tulnud. Veel kolm kuud tagasi oleksid sisseostuhinnad olnud teistsugused.

Autoettevõtja sõnul on praegune turg ostjasõbralikum, müüjad on paindlikumad ja kui vahepeal õnnestus ära müüa kõik, siis nüüd peab mingil hetkel hinda alla tooma.

SEB Liisingu müügivaldkonna juht Taavi Tomson ütles, et eelmisel aastal vähenes eraklientide liisingutaotluste arv võrreldes 2021. aastaga ligi 20 protsenti, aga kui võrrelda aasta teist poolt, siis oli langus suurem, peaaegu 30 protsenti.

"Liisinguvõtjad kaaluvad võetavaid kohustusi praeguses olukorras põhjalikumalt kui varasemalt nii liisingumaksete suuruse kui ka ostetava sõiduki ja kaasnevate kulude vaates," tõdes Tomson.

Ka Swedbank kinnitas möödunud aasta lõpus, et autoliisingutaotluste maht on 25-30 protsenti vähenenud.

Kasutatud autode laod on suurenenud

Pärast seda, kui eelmisel kevadel tekkis kasutatud autode põud, on automüügiettevõtted kõvasti vaeva näinud ja oma laod täis ostnud, ütles Amservi kasutatud autode osakonna juht Raivo Rumberg.

"Seda muret enam pole, et oleks puudust kasutatud autodest. Need on tekkinud müüki tavapäraselt, täpselt nagu enne koroonaaastaid, 2018 ja 2017. Laod on sama suureks läinud ja müük ka nende aastatega sarnane," sõnas ta.

Samas ei ole kasutatud autode hind tema kogemuse põhjal langenud. Küll aga võib olla langenud eraisikute automüük, sest inimesed on tema hinnangul hakanud rohkem ostma automüügiettevõtetelt, kes pakuvad garantiid ja müüvad autosid, mille välimus ja tehniline pool on täiesti korda tehtud.

Rumberg märkis, et kasutatud auto ostjatel on praegu parem valik varustuse ja läbisõidu osas kui möödunud kevadel. Kasutatud autod lähevad kaubaks paremini kui uued, millele tehakse vähem tellimusi.

Nii uusi kui ka kasutatud sõidukeid müüva Auto 100 juhatuse liige Jussi Pärnpuu ütles praegust aega autoturul iseloomustades, et käib tavaline äri.

"Ma ei ütle, et hetkeolukord oleks tunduvalt muutunud võrreldes 2022. aastaga. Jah, saadavus on võib-olla veidi paranenud, aga ainult veidi. Uued autod on läinud kõvasti kallimaks, nagu nad juba eelmisel aastal läksid ja ma ei näe, et nad läheksid odavamaks," sõnas ta.

Pärnpuu lisas, et eelmisel aastal oli korraks jõnks, mil hinnad üles viskas, aga möödunud aasta teisel poolel ja ka praegu on olukord autoäris täiesti normaalne.

Tuleviku osas valitseb teadmatus

Rääkides tulevikust, ütles Mait Kalamees, et majanduslanguses pole väga turuaktiivsust oodata. Pärast koroonakriisi tuli energiakriis, sõda, kiibikriis - turul valitseb teadmatus.

"Mina arvan, et esimene poolaasta on raskem aeg, kuna täpselt ju keegi midagi prognoosida ei oska," tõdes ta. "Laenud on ju kallimaks läinud ja auto liisimine ka. Kellel on vanad lepingud, näevad teisi numbreid kuuarvel. Ka kindlustus on võrreldes eelmise aastaga kallimaks läinud. Kulutõus igalt poolt. Näengi, et pigem ei rutata ostma, kui see hädavajalik ei ole, pigem vaadatakse rahulikult, mis edasi saab."

Kevadel läheb autoturul harilikult paremini - päike tuleb välja ja energiakulud vähenevad ning see võib turgu postiivselt mõjutada, kuid üldise hinnatõusu kontekstis prognoosis Kalamees, et kui vahepeal rabeleti, et perekonda mitu autot soetada, siis täna mõeldakse pigem, kuidas kulusid vähendada ja võib-olla üks auto ära müüa.

Tehase Auto esindaja tõdes, et kasutatud autode turult leiab praegu kindlasti paremaid pakkumisi ja asja paneb paika seismajäänud kaup - auto vananeb kogu aeg ning müüjal pole võimalik lõputult oodata.

Raivo Rumbergi hinnangul sõltub tulevik väga palju euriborist: kui see jätkab kasvu, läheb liisingu kuumakse nii suureks, et tarbijatel ei ole motivatsiooni autot vahetada. Kui aga euribori kasv peaks peatuma, jätkub samasugune olukord nagu 2022. aastal.

"Hinnad enam ei tõuse," prognoosis Amservi kasutatud autode osakonna juht. "Tundub, et nad jäävad stabiilseks, võib-olla võib tulla väike langus, aga ei midagi suurt. Müügilangust küll ei näe ette, pigem samasugune nagu mullu või isegi natuke tõuseb, sest paljudel ettevõtetel on autosid rohkem turule pakkuda."