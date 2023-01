Bloomberg: Venemaa ostab riigi vaesed toetustega ära, keskklass hääbub

Bloombergi teatel on Venemaa suunanud enamus sotsiaaltoetusi nüüd vaestele ja seetõttu on riigis vaesus vähenenud. Samal ajal vaesub sanktsioonide ja sõjakulude tõttu kogu ülejäänud ühiskond.

Majandusportaal Bloomberg tõi esile, et Vene riiklikud sotsiaaltoetused on üha enam segunenud sõjaga Ukraina vastu.

Vene president Vladimir Putin teatas hiljuti, et Vene relvajõudude tarbeks kulutusi ei piirata. Samal ajal suurendati Venemaal peretoetusi ning Ukrainas võitlevad sõdurid saavad riigilt ühekordse toetuse, mis on suurem kui Venemaa keskmine aastapalk.

Bloombergi sõnul on heldelt jaotatud sotsiaaltoetuste tõttu Venemaa kõige vaesema kümnendiku sissetulekud kasvanud rohkem kui kaks korda võrrelduna inflatsioonimääraga.

Majandusportaali hinnangul on tegu ainsa Vene ühiskonnagrupiga, kellel läheb Venemaal nii hästi. Vene riigieelarvest on ligikaudu kaks kolmandikku mõeldud relvajõududele, julgeolekule ja sotsiaalprogrammidele.

Moskva riikliku ülikooli ökonomist Natalia Zubarevitš kinnitas Bloombergile, et Vene riik on võtnud sihiks toetada vaeseid ja inimesi, kes on vaesusele lähedal. Samal ajal on Zubarevitši sõnul keskklassile sõnul lihtne – peab ise hakkama saama.

Vene riikliku statistika kohaselt on allpool Vene ametlikku toimetulekupiiri elavate inimeste arv 2022. aasta kolmandas kvartalis vähenenud 700 000 võrra.

Vene perekondade toetamine on nii suureks prioriteediks muutunud, et Vene rahandusminister Anton Siluanov teatas, et ta pigem toetab vaeseid kui rahastab Vene teid või taristut.

Vene majandusteadlane Aleksander Isakov ütles Bloombergile, et ulatuslik kulutamine sotsiaalabile ja relvajõududele ning nafta- ja gaasitulude ärakukkumine on muutnud Vene riigieelarve tavatult hapraks sel aastal.

Bloombergi hinnangul ei pruugi helded toetused aga kõikide sanktsioonide ja Ukraina vastu algatatud sõja mõjusid siluda. Üle kolmandiku Venemaa elanikest on asunud toidu pealt säästma riikliku küsitlusuuringu kohaselt. Samal ajal on inimeste reaalset kasutatav tulu langenud kolmandat kvartalit järjest.

Ökonomist Jevgeni Gontmacher hindas, et Vene inimesed tervikuna jäävad vaesemaks, kuid vaeseid Venemaal jääb vähemaks. Gontmacheri sõnul saab nüüd ainult 10 protsenti Vene elanikkonnast pidada keskklassi kuuluvaks.

Bloombergi hinnangul ostetakse toetuste kehval järjel Vene inimeste toetust ning samas püütakse suurendada motivatsiooni ühineda relvajõududega.

Putin allkirjastas detsembri lõpus seadluse, mille kohaselt tuleb Ukrainas hukkunud Vene sõdurite peredele maksta viis miljonit rubla. Selle summa eest saab mitmel pool Venemaal endale korteri osta. Viga ja haavata saanud veteranid saavad kolm miljonit rubla. Ka Vene relvajõudude värbamispropaganda paneb rõhku rahalisele peibutusele.