Ettevõtja: plaanitav seadusemuudatus fantoomliitujaid ei vähenda

Tootmiseta liitumistest vabanemiseks kehtestatakse eelnõu järgi uuele liitujatele deposiit, mis makstakse tagasi siis, kui tootmist on alustaud. Lisaks on võrguettevõttel võimalik küsida kasutama võimsuse tasu, kui liitunu elektrit ei tooda.

Uute võimsuste turule toomisest on huvitaud ka Sunly, mille juht Priit Lepasepp ütles, et nimetatud kaks meedet aitavad turgu korrastada, kuid samas ei aita seadus vähendada salvestustehnoloogia fantoomliitujaid, kelle arv on viimasel ajal märgatavalt tõusnud.

"Kes iganes soovib oma kodu päiksepaneelidega varustada, akusid liita, siis nemad seda teha ei saa, sest see aeg, millal nad seda teha saavad, on hästi kaugel ja see raha, mida nad selle eest maksma peavad, on ebamõistlikult suur. See majanduslik mõte puudub. Ja tänane olukord on tekkinud puhtalt kolme-nelja turuosalise pärast, kes on akudega broneerinud üle kogu Eesti kogu võrgu ja nende eesmärk ei ole mitte akusid sinna panna, vaid eesmärk on panna hiljem päikeseparke ja tuuleparke," kommenteeris Lepasepp.

Akudega võrku liitumine on palju lihtsam ja odavam kui näiteks tuulepargi puhul, mis vajab mõjude hindamist ja kehtivat planeeringut.

Riigikogu majanduskomisjoni juhi Kristen Michali sõnul võetakse ka sellised skeemitajad uue seadusega pihtide vahele.

"Eile toimus majanduskomisjoni istung, kus me otsustasime, nagu ka meie algses eelnõus oli, et tehnoloogiat siiski muuta ei saa. Probleem seni on olnud ju nende fantoomide tekkega ja püsimisega see, et võrgureeglid on olnud mõnevõrra ebamäärased ja nii ongi tekkinud need, kes kauplevad just nende võrguvõimsustega justkui virtuaalselt ilma tootmiseta. Aga tegelikult ühiskonna, tarbijate huvides, meie kõigi huvides on see, et see kauplemine käiks ikkagi selle toodanguga ehk elektrienergiaga," rääkis Michal.

Elektrilevi juhatuse liikme Rudolf Penu sõnul ei saa väita, et seaduseelnõu ei aita salvestustehnoloogiaga fantoomliitujatest lahti saada. Pigem on selle uue tehnoloogia kasutamine üldse reguleerimata.

"Kas üldse on vaja salvestajad kui selliseid või salvestusteenuse pakkujaid, nende üle eraldi mingisugust ülevaadet hoida ja mis selle eesmärk tegelikult oleks? Jah, eelnõu puudutab, aga siin on jätkuvalt palju küsimusi veel, mis vajaks täpsemat lahendust," ütles Penu.