Elering soovib, et elektrivõrgu fantoomliitujatelt hakataks tasu küsima

Elering tegi varustuskindluse raportis ettepaneku hakata tulevikus fantoomliitujaid tasu küsides tegutsema sundida, suurendamaks reaalselt Eesti elektritoodangut. Tasu tuleks ettepaneku järgi hakata maksma võrguga liitujal, kes ei ole kahe aasta jooksul oma elektrijaama tootma saanud.

"Kui me räägime sellest, et 2030 me peaksime tagama oma elektritarbimise taastuvallikate põhiselt, siis on see täna kõige kriitilisem koht. Meil on võrk piisav selleks, et taastuvallikate põhiselt Eesti elektri varustuskindlus tagada, aga see võrk on sisuliselt seotud liitumislepingutega, võrgulepingutega, mille taga tootmisseadmeid ei ole. Põhimõtteliselt me oleme andnud avaliku hüve võrgu näol kellelegi kasutusse, kes seda tegelikult ei kasuta ja me ühiskonnana ei saa sellest midagi tagasi," rääkis Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.