USA mereväe laev USS Roosevelt saabus Tallinnasse.

Laupäeval saabus Tallinna sadamasse USA mereväe sõjalaev USS Roosevelt, mis on varustatud moodsa Aegise raketisüsteemiga.

USS Roosevelt on 30. Arleigh Burke'i klassi hävitaja, mille pardal on Aegise juhitavate rakettide süsteem, mis koos integreeritud radariga on võimeline üheaegselt kaitsma nii õhust, veepinnalt kui ka vee alt tulenevate ohtude eest.

Aegise süsteem suudab pakkuda kaitset ka ballistiliste rakettide vastu.

President Franklin D. Roosevelti ja tema abikaasa Eleanori auks nimetatud alus esindab Ameerika laevaehituse parimat ja kõige arenenumat lahingusüsteemide võimekust.

USA saatkond Eestis teatas, et sõjalaev on Tallinnas tavapärasel sadamakülastusel, et tankida, täiendada varusid ja pakkuda laevameeskonnale võimalust tutvuda siinse piirkonnaga.