Huulepulkade müügi kasv Saksamaal viitab ühiskondlikule ärevusele

Saksa kosmeetika-, hügieeni- ja puhastusvahendite tööstuse liidu andmetel kasvas eelmisel aastal dekoratiivkosmeetika müük Saksamaal 16 protsenti. Seda hoolimata ülejäänud tootekategooriate müügi langemisest.

Huulepulkade, kuid ka parfüümi ning näokreemi müüki on peetud omapäraseks kasulikuks majandusmõõdikuks – huulepulki ostavad inimesed rohkem just kriiside ajal, juhtis tähelepanu Saksa rahvusringhääling Tagesschau.

Wormsi ülikooli teadur Jörg Funder ütles, et huulepulgaefekt tähendab, et inimesed tahavad kriisiolukordades endale lubada midagi head. Seda tuntakse Funderi sõnul kui indulgentsi efekti.

Kapitaliturgude ekspert Gertrud Traud samas oli selle efekti suuruse suhtes kahtlev. "Huulepulgaefekt on rohkem lisamõõdik majandusolukorra hindamisel, kuid see ei ole peamine mõõdik," kinnitas Traud.

Traudi sõnul näitavad viimased uuringud, et naised tahavad end eriti kriiside ajal ilusana tunda ning peale huulepulkade müügi tõuseb ka riideesemete müük.

Huulepulkade müük tõusis ka peale 11. septembri terrorirünnakuid ja peale teisi kriise

Tagesschau tõi esile, et huulepulkade müük on ajalooliselt kriiside ajal kasvanud. Näiteks USA-s 1930ndatel Suure Depressiooni ajal osteti rohkem huulepulki. Kosmeetikatootja Estée Lauderi juhi Leonard Lauder märkis ära, et sarnane efekt oli ka peale 11. septembri terrorirünnakuid USA-s.

Lauderi väitel kasvas huulepulkade müük ka peale 2008. aasta üleilmset finantskriisi.

Wormsi ülikooli teadur Funder rõhutas, et sarnaselt huulepulkade müügiga kasvab kriisi ajal lühikeste puhkuste võtmine ning ehete müük.

Saksamaal müüdi 2022. aastal huulepulki kaheksale miljonile inimesele.

Saksa turu-uuringute instituut Gfk hindas, et 2022. aastal ostsid Saksamaal huulepulga hinnanguliselt kaheksa miljonit inimest. Veel 2021. aastal osteti kaks miljonit vähem. Samas rõhutas ökonomist Traud, et siinkohal mängis rolli ka globaalne koroonapandeemia ning maskide kandmise perioodi lõpp ning nõudlus ilutoodete järgi kasvas, kuna neid tooteid oli taas võimalik kasutada.

Traud rõhutas, et huulepulk on seetõttu majanduse seisu hindamiseks piiratud kasulikkusega mõõdik.

Suurbritannias ja USA-s kasvas samuti huulepulkade müük 2022. aastal

Ka Briti leht The Guardian tõi 2022. aasta oktoobris esile, et Ühendkuningriigis on huulepulkade müük kasvanud.

Turu-uuringute ettevõte Kantar WorldPanel kinnitas, et septembris oli Ühendkuningriigis 12 nädalal enne 18. septembris huulepulkade müük 10 protsenti kõrgem kui samal perioodil eelmine aasta. Sel perioodil ostis huulepulki 310 000 inimest, kes seda varem ei teinud, mis oli varasemaga võrreldes ligi 20 protsendi suurune tõus ja suurim tõus alates 2021. aasta maikuust, mil hakkasid leevenema karmid koroonapiirangud.

USA-s kasvas huulepulkade müük eelmise aasta esimeses kvartalis 48 protsenti võrrelduna üle-eelmise aastaga, vahendas Forbes ärianalüütika ettevõte NPD grupi andmeid.