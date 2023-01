Eesti inimene ostis jõulukinke toidupoest ning eelistas sokkidele huulepulki

Kaupmehed jäid aastalõpumüügiga rahule, sest kaubaketid purustasid detsembris käiberekordeid ja Selveris purunes ka absoluutkäiberekord, rääkis Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson ERR-ile.

Rekordite purunemise taga ei olnud aga müügimahu, vaid hinnakasv.

"Kui tulemuse sisse vaadata, siis suured trendid jäid paika: mandariinid oli enimostetud puuvili, aga selle maht oli eelmise aastaga võrreldes veidi kahvatum, ka hind oli umbes 40 senti kallim," rääkis Anderson.

Rimi Eesti ostujuht Talis Raak kinnitas, et ka nende keti poodides oli müügiedetabeli tipus mandariin, nagu alati aasta lõpus. Tema sõnul oli Rimi klientide pühade aja ostukorv pigem traditsiooniline ja eelmise aastaga üsna sarnane.

"Kui midagi välja tuua, siis pisut enam leidis tee ostukorvi linnuliha ja vähem valiti kala. Jahutatud ja külmutatud kujul part on näiteks toode, mille populaarsus Rimi klientide seas on kasvanud aastast aastasse," lausus Raak.

Ka Selverist osteti värsket kala jõululauale ligi 15 protsenti vähem kui aasta varem, kuid samal ajal kasvas 15 protsendi võrra sügavkülmutatud kala müük.

Anderson nimetas kummaliseks tendentsiks, et marju - mustikaid ja maasikaid müüdi kolmandiku võrra rohkem kui aasta eest, samas kui õunte müük langes. Köögiviljade ja kondiitritoodete ostmine jäi tagasihoidlikumaks, lihatooteid aga müüdi rohkem.

"Eestlane jõululaual sealiha ei unusta," tõdes ta ja märkis, et osteti nii maitsestatud kui maitsestamata sealiha. Paljud panid korvi ka sülti, pasteeti ja verivorste ning eelmisest jõuluajast rohkem müüdi heeringat.

Selveri äriarvestuse juhi sõnul oli üllatav kalamarja müügiedu, sest seda osteti kolmandiku võrra rohkem kui eelmiste pühade ajal. Samuti oli ootamatu, et detsembris saatis menu purgis müüdavaid suppe ja eineid ning kiirtoite.

"Suures pildis tundub, et võeti jõud kokku ja püüti lauda katta nii, et natuke argipäevast väljuda, aga mitte väga priiskavalt," tõdes Anderson ja lisas, et tarbimismustrid peegeldasid soovi osta lihtsamaid, odavamaid ja soodushindadega tooteid ning ise toitu valmistada.

Meigitooted läksid kingikotti

Tema sõnul tundub detsembri ostustatistika põhjal, et inimesed soetasid supermarketist kinke rohkem kui kunagi varem. Tööstuskaupade ost on olnud paar kuud varjusurmas ja detsembris ei läinud riided, jalatsid ega sokid sugugi kaubaks. Küll aga müüs Selver meigitooteid 30 protsenti rohkem.

"Vaatasin enesehoolduse tootegruppe: huulepulgad, ripsmetušid, jumestuskreemid, puudrid - kõike osteti rohkem kui eelmisel aastal. Näiteks huulepulki osteti kaks korda rohkem. Isegi juuksevärve osteti rohkem - võib-olla käiakse vähem juuksuris, see on tõusev trend. Aga meigitooted läksid ilmselt kingikotti," nentis Anderson.

Kolmandiku võrra kasvas lastemängude ja mänguasjade müük, raamatute müük hoidis eelmise aasta taset ning rohkem osteti kuukirju ja ristsõnu. Viimased jõudsid Selveri esindaja oletuse kohaselt ilmselt samuti kingikotti.

Varasemast vähem läks kaubaks jõulutähti, samas kasvas veerandi võrra käsimüügis olevate köharohtude ja -siirupite müük.

"Mulle tundub, et kingikotid olid rohkem täidetud igapäevakasutust leidvate toodetega. Tehti nutikaid valikuid ja jõulude eel jõudsime selleni, et üle 50 protsendi ostukorvist olid soodushinnaga ja kampaaniatooted," sõnas ta.

Sama tendentsi täheldas ka Rimi ostujuht.

"Kui konkreetsed tooted kõrvale jätta, siis võrreldes möödunud aastatega määras selle aasta ostukorvi sisu paljus rohkem ka hind. Inimesed otsisid rohkem soodushinnaga tooteid," lausus Raak.

Tavatult palju käidi Andersoni sõnul poes jõulu teisel pühal ja 1. jaanuaril. Selle aasta esimesel päeval oli Selveril suurim 1. jaanuari käive läbi aegade, ehkki 23. detsembri käibenumbriga pole see võrreldav. Selveri esindaja nentis, et nad kartsid pühadeperioodist hullemat, kuid samas ei tee kaupmeestele rõõmu, kui käibekasv tugineb hinnakasvule.

"Eestlane võtab pühade ajal end ikka kokku ja katab laua, hambad ristis. Seda murelikumalt vaatame jaanuari, et mis sealt tulla võib," tõdes ta ja lisas, et toidu odavamaks muutumist ei ole praegu loota.