Kinnisvaraturul on kätte jõudnud ostjate aeg

Kinnisvarabüroo Uus Maa hinnangul on kinnisvaraturul praegu jäme ots ostjate käes. Kes tahab kindlalt kaubast lahti saada, peaks pakkuma üldisest turust odavamalt.

"Keskmiselt viis kuni kümme protsenti. Eks see loomulikult oleneb ka sellest, kui palju korter on olnud ülehinnatud, kui palju hind tegelikult peaks alla tulema," ütles Uus Maa kinnisvarabüroo analüütik Risto Vähi.

Korterite järelturu puhul on hinnalangust juba selgelt ka näha.

"Keskmises seisukorras magalakorterid näiteks, seal me näeme küll, et kui on müügini mindud, siis on tuldud üle 20 protsendi isegi alla. Uusarendustega on nii, et pakutakse pigem soodustusi – parkimiskoht ja panipaik kauba peale, köögimööbel või näiteks makstakse kommunaalkulud mingi perioodi jooksul kinni," rääkis Vähi.

"Kui 2022 esimeses pooles tehingud toimusid eksperdi hinnatud turuväärtusest kõrgemal tasemel, siis täna toimuvad tehingud ikkagi hinnatud turuväärtusest allpool," märkis Kinnisvarakooli analüütik Tõnu Toompark.

On ka esimesi näiteid, kus uusarendustes pakutakse kortereid esialgsest hinnast odavamalt.

"Kui faas üks oli, et pakuti kauba peale "tasuta" lisasid – parkimiskohti, panipaikasid, köögimööblit, lubati kommunaalkulusid kinni maksta, siis nüüd on natuke rohkem jõudnud (langus) hinnakirjadesse, et antakse mõned tuhanded hinda allapoole," lausus Toompark.

Merko Lahekalda uusarenduse müügijuht Irina Piirmets ütles, et lisaboonuseid on Merko pakkunud klientidele kogu aeg ja mingeid suuri muutusi selles osas ei ole.

"Me saame kindlasti kliendile vastavalt tema vajadustele leida lahenduse, mis talle sobib. Osa kortereid meil on juba panipaigaga (hinnas), sellisel juhul ei pea panipaiku ostma. Osal korteritel on köök sees," lausus Piirmets.