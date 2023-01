Slava Ukraini asutaja Johanna Maria Lehtme kandideerib riigikogusse

"Võtsin eile siin Hersonis kohapeal olles vastu otsuse, et kandideerin tulevastel riigikogu valimistel sellel aastal Eesti 200 nimekirjas," ütles Lehtme videos.

"Ja miks nemad? Mul on tunne, et nemad on erakond, kes annab uutele tulijatele hääle, annavad neile võimaluse. Nad on liberaalsed - meil on ühesugused väärtused. Ma palun teie toetust, ma palun teie mõistmist, et koos saaksime jätkata Ukraina abistamist ja viia see 11 kuu jooksul antud abi uuele tasemele," lausus Lehtme.

Lehtme rõhutas, et tal pole plaani muutuda. "Ma ei kavatse muutuda tüüpiliseks poliitikuks. Kui ma otsiksin endale sooja kohta, siis ma võiksin Bahmutisse minna. Ma kavatsen olla täpselt samasugune Johanna, nagu ma olin juba enne sõda ja nagu laiem avalikkus on mind tundma õppinud selle viimase aasta jooksul," sõnas ta.

"Mul on kaks last, Sume ja Slava Ukraini, ja see, mille eest ma kavatsen võidelda, pole muutunud – see on Eesti ja Ukraina vabadus. Ja mul on võimalik keskenduda ühele põhiteemale – see on Ukraina abistamine ja ülesehitamine," lisas Lehtme.

34-aastane Lehtme on kultuurikorraldaja ja aktivist, Ukrainale Eestist humanitaarabi korraldava MTÜ Slava Ukraini asutaja ja eestvedaja. 2022. aastal valiti ta aasta kodanikuks, aasta naiseks, aasta eurooplaseks, Postimehe aasta inimeseks ja talle omistati Eesti välisministeeriumi III klassi teeneterist.