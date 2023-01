ERR USA-s: linnugripp on munahinna lakke tõstnud

USA ajaloo üks tapvamaid linnugrippe on tõstnud lakke munahinnad ja tekitanud pagariärides tootepuuduse. Seni on ettevõtted üritanud raha kokku hoida reklaami arvelt, kuid pikemas vaates on konkurentsis püsimine keeruline.

Muna oli alles hiljuti ameeriklaste toidukorvi peamine osa, kuid nüüd on see muutunud omamoodi luksustooteks.

"Maksta kaheksa dollarit tosina suure muna eest on naeruväärne," sõnas toidupoe külastaja Connie Telles-Odom.

Inflatsioon on viimastel kuudel küll pidurdunud, kuid munahinnad tõusevad endiselt. Eelmise aasta alguses maksis tavaline pakk mune alla kahe dollari, nüüd aga üle poole rohkem.

Selle peamiseks põhjuseks on USA ajaloo üks hullemaid linnugrippe, mille tõttu on surnud või tapetud kümneid miljoneid kanu.

"Peame linnugripist taastuma ja vältima uusi juhtumeid," ütles USA munatööstuskeskuse uurimisteadlane Maro Ibarburu.

Ekspertide hinnangul ei lahene olukord veel mitu kuud, sest uute lindude kasvatamine võtab aega.

"Me tegelikult kaotame praegu raha iga tosina muna eest, mida müüme, aga kui tõstaksime hindu veelgi, siis kõrvaldaksime end konkurentsist," tõdes Tozieri perepoe juht Dale Tozier jr.

Pagariäridele ei tee ainult muret kõrgemad hinnad, vaid ka munapuudus. Erilise põntsu andis pühadehooaeg, mil küpsetati rohkem.

"Meil on juba terve hulk vegantooteid, mis on hea, sest neis pole mune," ütles Sweet by Cara Linn pagariäri omanik Cara Bowling.

"Me lülitame tagaruumis ööseks rohkem tulesid välja. Me üritame olla loomingulised asjadega, mida saame kärpida, näiteks turundus ja reklaam, nii et me ei löö vastu taevast kogu aasta eelarvet," rääkis Belmari pagariäri omanik Jennifer See.