PTA hukkas Raplamaa talus linnugrippi nakatunud linnud

Reedel käis kohapeal PTA põhja regiooni juhtivspetsialist Harles Kaup, et kõik ellu jäänud kodulinnud hukata.

"Tegemist on väga ohtliku haigusega. Ja tänaseks on selgeks saanud, et see on kõrge patogeensusega ka. See on üks ohtlikumaid linnuhaigusi, mis meid võib tabada. Ja kahjuks täna me oleme siin tunnistanud seda, et see haigus on meile jõudnud," ütles Kaup.

Talu perenaine Taire ei oska öelda, kuidas viirus tema majapidamisse jõudis.

"Ma tõesti üldse ei oska mitte midagi kahtlustada ega arvata. See oli nagu välk selgest taevast. Meil olid erinevad veelinnud – haned, pardid –, paabulinnud, tuvid ja kanad," rääkis ta.

Esimesed haigustunnused ilmnesid tema sõnul 15. veebruaril, kui kõik munakanad surid. Seepeale saatis Taire ühe kana laborisse testimiseks.

Kaup sõnas, et amet enne taudikahtlust ei teadnud, et Rehe talus linde peetakse.

"Meil oli informatsioon, et antud majapidamine tegeleb alpakade ja lammaste pidamisega. /.../ Loomapidajal on registri teavitamise nõue, antud loomapidaja ei olnud seda teinud, ei olnud teavitanud oma lindudest," rääkis Kaup.

Niisiis kui ka koduses majapidamises linnud surevad või jäävad haigeks, siis ka sellest tuleb kohe teavitada põllumajandus- ja toiduametit.